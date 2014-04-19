Автобус подрезали — пострадали пассажиры

16-летнего подростка сбила Lada 99-й модели в деревне Казарова в половине девятого часа вечера. По предварительным данным, подросток находился возле дороги, когда автомобиль, не вписавшийся в поворот, зацепил его. С места происшествия автомашина скрылась. Молодой человек получил травму колена. Очевидцев этого происшествия и всех, кто располагает какой-либо информацией об автомобиле и его водителе, ГИБДД просит обратиться в группу розыска по телефонам 794–580, 794–589, либо в дежурную часть ГИБДД по тел. 794–610.