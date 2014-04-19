Автобус подрезали — пострадали пассажиры

Около половины десятого часа утра на перекрестке улиц Малыгина и Шиллера областного центра столкнулись Kia и Daewoo Matiz. Правила движения, по предварительным данным, нарушил начинающий водитель автомобиля Kia (водительский стаж 20-летнего молодого человека — 1 год), не пропустивший малолитражку на перекрестке. В результате происшествия водитель Kia не пострадал, а 38-летняя женщина, управлявшая Daewoo Matiz, получила травму грудной клетки.
2 пассажирки тюменского автобуса 48-го маршрута получили травмы в результате падения в салоне. Инцидент произошел на улице Пермякова около 8-ми часов утра. По словам водителя автобуса, его подрезала белая Lada, вследствие чего он вынужден был резко затормозить. Сотрудники ГИБДД проверят эту информацию в ходе административного расследования. Пострадавшие женщины, 38-ми и 74-х лет, получили ушибы головы и конечностей.
Около 11 часов дня водитель микроавтобуса Peugeot на улице Ямской областного центра не выдержал безопасную дистанцию до впередиидущего транспортного средства, вследствие чего автобус столкнулся с автомобилем Opel. Травмы головы в результате происшествия получили 26-летняя девушка, управлявшая Opel и 23-летняя пассажирка автомобиля.
16-летнего подростка сбила Lada 99-й модели в деревне Казарова в половине девятого часа вечера. По предварительным данным, подросток находился возле дороги, когда автомобиль, не вписавшийся в поворот, зацепил его. С места происшествия автомашина скрылась. Молодой человек получил травму колена. Очевидцев этого происшествия и всех, кто располагает какой-либо информацией об автомобиле и его водителе, ГИБДД просит обратиться в группу розыска по телефонам 794–580, 794–589, либо в дежурную часть ГИБДД по тел. 794–610.
Нетрезвый и не имеющий права управления 24-летний мотоциклист пострадал в аварии, которую сам же и спровоцировал в селе Плешково Ишимского района. Мотоцикл «Иж Юпитер», которым управлял молодой человек, столкнулся с Toyota Hiace. В результате происшествия мотоциклист получил перелом руки со смещением и рваную рану лица.
Всего 10 человек пострадали в 8-ми дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в минувшие сутки, подводит итог дня пресс-служба ГИБДД.