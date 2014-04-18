Весна — асфальт подмывает

«С приходом весны у входа в Сквер Победы, в 6 микрорайоне, провалился асфальт», — поведала тюменка Асия и в подтверждение своих слов прислала фотографии, на которых, действительно, видно внушительную вмятину в тротуаре.
Как сказали в управе Восточного округа, к которой относится сквер, о провале там не знали, но теперь информация передана специалистам. Более подробно ответить, когда же тротуар восстановят, NashGorod.ru в управе пообещали в начале следующей недели.
Второй провал выглядит более серьезным: на улице Рижская, недалеко от перекрестка с Тульской, у канализационного люка образовалась дыра, в которую засмотревшийся в телефон прохожий вполне может провалиться.
По словам специалиста комитета по благоустройству и озеленению управы Ленинского округа, сегодня провал уже огородили, а завтра работники Водоканала обещают залатать опасную брешь в дороге.
В управах напоминают: оперативно донести до специалистов информацию о городских проблемах можно, оставив сообщение на официальном портале администрации «Тюмень — наш дом».