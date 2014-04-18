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Весна — асфальт подмывает

18 апреля 2014, 16:47
Сразу несколько жалоб на провалы в асфальте на этой неделе пришло на адрес портала NashGorod.ru. Одна горожанка рассказала о том, что асфальт просел у Сквера Победы, другая предупредила, что в районе пересечения улиц Рижская и Тульская стоит внимательно смотреть под ноги: там в тротуаре настоящая дыра.

«С приходом весны у входа в Сквер Победы, в 6 микрорайоне, провалился асфальт», — поведала тюменка Асия и в подтверждение своих слов прислала фотографии, на которых, действительно, видно внушительную вмятину в тротуаре.

Как сказали в управе Восточного округа, к которой относится сквер, о провале там не знали, но теперь информация передана специалистам. Более подробно ответить, когда же тротуар восстановят, NashGorod.ru в управе пообещали в начале следующей недели.

Второй провал выглядит более серьезным: на улице Рижская, недалеко от перекрестка с Тульской, у канализационного люка образовалась дыра, в которую засмотревшийся в телефон прохожий вполне может провалиться.

По словам специалиста комитета по благоустройству и озеленению управы Ленинского округа, сегодня провал уже огородили, а завтра работники Водоканала обещают залатать опасную брешь в дороге.

В управах напоминают: оперативно донести до специалистов информацию о городских проблемах можно, оставив сообщение на официальном портале администрации «Тюмень — наш дом».

#Новости#Благоустройство#Управа Восточного округа#Управа Ленинского округа#Дарья#Общество
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