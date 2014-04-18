Весна — асфальт подмывает

Сразу несколько жалоб на провалы в асфальте на этой неделе пришло на адрес портала NashGorod.ru. Одна горожанка рассказала о том, что асфальт просел у Сквера Победы, другая предупредила, что в районе пересечения улиц Рижская и Тульская стоит внимательно смотреть под ноги: там в тротуаре настоящая дыра.

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