В Восточном округе переименуют остановки

В администрации города Тюмени на очередном заседании городской комиссии по присвоению наименований и переименованию улиц, площадей, иных территорий города Тюмени будут рассматриваться вопросы о возможном переименовании остановок городского пассажирского транспорта в Восточном административном округе с названиями:
— «Широтная» с адресной привязкой: ул. Широтная, 103, на название «Сквер Депутатов»;
— «Сквер Депутатов» с адресной привязкой: ул. Олимпийская, 9 (четная, нечетная сторона), на название «Центр культуры и искусства «Современник»;
— «Международный колледж» с адресной привязкой: ул. 30 лет Победы, 104 (четная, нечетная сторона), на название «Управа Восточного административного округа».
Такие предложения поступили от депутата Тюменской городской Думы С.В. Медведева.
Желающих принять участие в процессе присвоения наименований просят обращаться по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 104, тел./факс 51-00-75, [email protected]. Срок принятия заявок по данным вопросам — 2 недели.