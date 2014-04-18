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В Восточном округе переименуют остановки

18 апреля 2014, 10:34
Жители областного центра могут принять участие в присвоении новых наименований трем остановочным пунктам.

В администрации города Тюмени на очередном заседании городской комиссии по присвоению наименований и переименованию улиц, площадей, иных территорий города Тюмени будут рассматриваться вопросы о возможном переименовании остановок городского пассажирского транспорта в Восточном административном округе с названиями:

— «Широтная» с адресной привязкой: ул. Широтная, 103, на название «Сквер Депутатов»;

— «Сквер Депутатов» с адресной привязкой: ул. Олимпийская, 9 (четная, нечетная сторона), на название «Центр культуры и искусства «Современник»;

— «Международный колледж» с адресной привязкой: ул. 30 лет Победы, 104 (четная, нечетная сторона), на название «Управа Восточного административного округа».

Такие предложения поступили от депутата Тюменской городской Думы С.В. Медведева.

Желающих принять участие в процессе присвоения наименований просят обращаться по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 104, тел./факс 51-00-75, [email protected]. Срок принятия заявок по данным вопросам — 2 недели.

#Новости#Управа Восточного округа#Остановки#Депутаты#Восточный округ Тюмени#Женя#Общество
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