В Восточном округе переименуют остановки

В администрации города Тюмени на очередном заседании городской комиссии по присвоению наименований и переименованию улиц, площадей, иных территорий города Тюмени будут рассматриваться вопросы о возможном переименовании остановок городского пассажирского транспорта в Восточном административном округе с названиями: