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В Тюмени все больше молодежи употребляют спайс

18 апреля 2014, 11:00
В Тюмени произошло резкое увеличение злоупотребления среди молодежи новыми психоактивными веществами. Этой теме медицинские и социальные работники посвятят семинар-тренинг, который пройдет в Тюменской городской думе.
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Тюмень

Проблема масштабного потребления психоактивных веществ актуальна как в нашем регионе, так и в целом по стране. Увеличение масштабов злоупотребления среди молодежи новыми психоактивными веществами представляет собой серьезную угрозу их жизни и здоровью. Если пять лет назад потребители наркотических веществ чаще были несовершеннолетние в возрасте 16–18 лет, то сегодня наблюдаются случаи употребления уже с 9 лет.

Вся сложность ситуации, по мнению главного детского нарколога Тюменской области Натальи Михайловской, в том, что сегодня дети «подсели» на так называемые «легальные наркотики» — соли и «спайс». «И в этом случае приходится сталкиваться с крайне низким уровнем информативности среди взрослого населения. Мало кто из родителей вообще догадываются о существовании таких наркотиков и уж тем более о том, как распознать их употребление собственным ребенком»? — отмечает Наталья Владимировна.

Определить, принимал ли ребенок наркотик, совсем не просто, к примеру, у «спайса» очень короткий период опьянения — родители могут ничего не заметить, если ребенок отсутствует дома всего пару часов.

При этом есть ряд признаков, которые могут свидетельствовать об употреблении наркотических веществ: кашель, мутные белки глаз, нарушение координации движений, человек заторможен, бледен, склонен к паническим атакам, бреду и неадекватному поведению.

21 апреля в 9 часов в большом зале Тюменской городской думы «Областной наркологический диспансер» проводит зональный семинар-тренинг на тему: «Расширение форм межведомственного взаимодействия с субъектами системы профилактики, в вопросах предупреждения незаконного употребления психоактивных веществ несовершеннолетними». Об этом сообщает пресс-служба департамента города.

В семинаре-тренинге примут участие медицинские и социальные работники, психологи, педагоги, представители комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудники ПДН УМВД и УФСКН, специалисты сферы молодежной политики. Основные темы, которые будут рассмотрены в рамках семинара: — Тенденция развития наркологической ситуации в Тюменской области, — Организация профилактической работы в образовательных учреждениях, — Причины и факторы риска начала употребления ПАВ, — Психологические аспекты профилактики аддиктивного поведения у подростков, посредством интеграции взаимодействия между подростками, родителями и педагогами, — Межведомственное взаимодействие по профилактике употребления психоактивных веществ несовершеннолетними.

Фото: news-rezh.ru

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