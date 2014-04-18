В Тюмени все больше молодежи употребляют спайс

Вся сложность ситуации, по мнению главного детского нарколога Тюменской области Натальи Михайловской, в том, что сегодня дети «подсели» на так называемые «легальные наркотики» — соли и «спайс». «И в этом случае приходится сталкиваться с крайне низким уровнем информативности среди взрослого населения. Мало кто из родителей вообще догадываются о существовании таких наркотиков и уж тем более о том, как распознать их употребление собственным ребенком»? — отмечает Наталья Владимировна.