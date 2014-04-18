В Пасхальную ночь тюменцев развезут по домам

Автобусы будут отходить от собора по мере наполняемости. Стоимость проезда — 18 рублей, все действующие льготы сохраняются. Об этом сообщает пресс-служба «Тюменьгортранс». Подробную информацию о спецрейсах можно получить по телефону 8-800-300-1924.