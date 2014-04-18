В Пасхальную ночь тюменцев развезут по домам

Автобусы будут ждать пассажиров у здания собора по улице Семакова, 13 в 4 часа 20 апреля. Они поедут по следующим маршрутам:
— Знаменский кафедральный собор — I, II Заречный мкр. — ул. Ватутина — ул. Профсоюзная — ул. 50 лет Октября — ул. Одесская — ул. Энтузиастов;
— Знаменский кафедральный собор — ул. Мельникайте — гипермаркет «Южный» — мкр. Южный — Червишевский тракт — Московский тракт;
— Знаменский кафедральный собор — ул. Республики — ул. Пермякова — ул. Широтная — ул. Федорова — ул. 30 лет Победы — I, II, II мкр — мкр. Восточный — Кросно — Рабочий поселок; —
Знаменский кафедральный собор — ул. М. Тореза, Червишевский тракт — ул. Пархоменко — ул. Интернациональная — а/п Плеханово — ул. Ямская — Дом обороны.
Автобусы будут отходить от собора по мере наполняемости. Стоимость проезда — 18 рублей, все действующие льготы сохраняются. Об этом сообщает пресс-служба «Тюменьгортранс». Подробную информацию о спецрейсах можно получить по телефону 8-800-300-1924.
Фото: life72.org