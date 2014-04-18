nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Украина запрещает въезд одиноких мужчин из России

18 апреля 2014, 14:35
Украина закрывает въезд на территорию страны для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, которые не следуют с семьей или детьми, сообщается на сайте российской авиакомпании «Аэрофлот» со ссылкой на официальное извещение украинских властей.

Как говорится в сообщении, пропуск этой категории будет осуществляться по решению начальника регионального управления после проведения контроля лишь в экстренных случаях при наличии: документов подтверждающих родственные связи, смерть или тяжелую болезнь близких родственников, заверенных оригиналов приглашений юридических и физических лиц или на основании информирований, направленных администрацией госпогранслужбы. Без подтверждающих документов въезд будет разрешен только гражданам России, которые следуют семьями с детьми, говорится в сообщении.

Между тем отмечается, что мужчинам от 16 до 60, которые зарегистрированы на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, можно будет въехать в страну только в случае следования на похороны близких родственников, наличия документов о тяжелой болезни близких родственников, билетов на самолеты, туристических ваучеров или на основании информирований администрации госпогранслужбы.

В то же время граждане Украины женского пола в возрасте от 20 до 35 лет, которые зарегистрированы на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, будут пропущены на территорию Украины только по результатам проведения фильтрационно-проверочных мероприятий, сообщили в компании.

#Новости#Украина#Дарья#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25