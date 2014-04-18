Украина запрещает въезд одиноких мужчин из России

Как говорится в сообщении, пропуск этой категории будет осуществляться по решению начальника регионального управления после проведения контроля лишь в экстренных случаях при наличии: документов подтверждающих родственные связи, смерть или тяжелую болезнь близких родственников, заверенных оригиналов приглашений юридических и физических лиц или на основании информирований, направленных администрацией госпогранслужбы. Без подтверждающих документов въезд будет разрешен только гражданам России, которые следуют семьями с детьми, говорится в сообщении.