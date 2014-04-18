Украина запрещает въезд одиноких мужчин из России

Как говорится в сообщении, пропуск этой категории будет осуществляться по решению начальника регионального управления после проведения контроля лишь в экстренных случаях при наличии: документов подтверждающих родственные связи, смерть или тяжелую болезнь близких родственников, заверенных оригиналов приглашений юридических и физических лиц или на основании информирований, направленных администрацией госпогранслужбы. Без подтверждающих документов въезд будет разрешен только гражданам России, которые следуют семьями с детьми, говорится в сообщении.
Между тем отмечается, что мужчинам от 16 до 60, которые зарегистрированы на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, можно будет въехать в страну только в случае следования на похороны близких родственников, наличия документов о тяжелой болезни близких родственников, билетов на самолеты, туристических ваучеров или на основании информирований администрации госпогранслужбы.
В то же время граждане Украины женского пола в возрасте от 20 до 35 лет, которые зарегистрированы на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, будут пропущены на территорию Украины только по результатам проведения фильтрационно-проверочных мероприятий, сообщили в компании.