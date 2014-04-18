Тотальный диктант: около 50 отличников в Тюмени

«Мы не уверены, что в номинациях „Самый зрелый участник“ и „Тотальная семья“ нам удастся охватить всех претендентов, ведь никаких личных данных у нас нет. Во время написания диктанта волонтеры отмечали эти группы, но все же просим их сообщить о себе», — отметила Наталья Кузнецова.