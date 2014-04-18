Тотальный диктант: около 50 отличников в Тюмени

Несмотря на то, что текст в этом году был проще, участники допустили немало ошибок. Так, например, многие не знали слова «расхристанные» и вместо буквы «Х» писали «К».
По словам координатора «Тотального диктанта в Тюмени», доцента кафедры русского языка института филологии и журналистики ТюмГУ Натальи Кузнецовой, в диктанте встречались малоупотребляемые слова, которые были распространены еще 30 лет назад. Слово «кошелка» (прим.ред. небольшая плетеная корзина) многие писали через «А» и «О».
«У многих участников сорвалась пятерка из-за ошибки в слове „земля“. В диктанте оно используется в значении мир, место жизни и деятельности людей. Тюменцы же писали его с большой буквы, а надо с маленькой, — рассказала Наталья Кузнецова. — Мне очень обидно за них, но это считается орфографической ошибкой».
Награждение участников «Тотального диктанта» пройдет 30 апреля. Призы получат не только отличники, но и победители в четырех направлениях: «Самый юный участник», «Самый зрелый участник», «Тотальная семья», «Тотальный эконом» (участники, тексты которых заняли меньше места) и «Самый красивый почерк».
«Мы не уверены, что в номинациях „Самый зрелый участник“ и „Тотальная семья“ нам удастся охватить всех претендентов, ведь никаких личных данных у нас нет. Во время написания диктанта волонтеры отмечали эти группы, но все же просим их сообщить о себе», — отметила Наталья Кузнецова.
Для участия в номинациях победителей «Тотального диктанта» необходимо отправить письмо с пометкой «Самый зрелый участник» и «Тотальная семья» на почту [email protected]
Фото: 8vproekt.blogspot.ru