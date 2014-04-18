ТК «Тюменский» приглашает на день распродаж

День распродаж со скидками до 70% устроят более 80 магазинов в Торговом комплексе «Тюменский» 19 апреля. Некоторые из них предоставят скидку абсолютно на все товары, а другие — только на часть.

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