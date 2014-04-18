ТК «Тюменский» приглашает на день распродаж

Кроме того, с 13 до 16 часов на площадке перед торговым комплексом пройдёт развлекательная программа с баяном, частушками и конкурсами. Гвоздём программы станет розыгрыш призов от различных магазинов.
Например, магазин «Бурундук» предоставил мутоновую шапку и палантин, «Совкомбанк» — пылесос, пароварку и утюг, «Pelican kids», «Мужская одежда», «AVVA» и «TOMMY» — одежду, «Arya» — постельное бельё. Драгоценные призы будут от «Ювелирной мастерской», а от магазина «Игрушки» счастливчики получат букеты из игрушек.
Также в качестве призов для розыгрыша предоставили сертификаты на свою продукцию магазины: «Амур», «Андрей», «Браво», «Домашний трикотаж», «Женская одежда», «Женская верхняя одежда», «Женская одежда больших размеров», «Женская стильная одежда», «ЗаЯр», «Кожгалантерея», «Мася», «Меламин», «Модный рай», «Модный шкаф», «Мосмарт», «Пандора», «Польская мода», «Радуга», «Ренессанс», «Симпатия», «Тамерлан», «An-gelina», «Dress Code».
Здесь же перед торговым комплексом представят свою продукцию компании «Коопром», «Сибирский осётр», «Тюменьмолоко», магазин мясной продукции «Мяссо». Всю продукцию этих тюменских производителей тоже можно будет приобрести по приятным ярмарочным ценам со скидками.
Все тюменцы и гости города приглашаются 19 апреля в ТК «Тюменский», расположенный по адресу ул. Мельникайте 126, корпус 3.