Ребенок пострадал на переменке — ответственна ли школа?

Кто несет ответственность за здоровье ребенка, получившего травму в школе, должно ли учебное заведение обеспечить дополнительные занятия ребенку, пропустившему из-за несчастного случая уроки? С таким вопросом на портале NashGorod.ru обратилась к директору областного департамента образования тюменка Анна.
«Ребенок получил травму в школе когда шли в столовую его в спину толкнули. Обследовались, лечились. Назначили таблетки, уколы, — рассказывает женщина. — Несет ли учитель или школа ответственность в данном случае? Учитель говорит: подавайте в суд на подозреваемого ученика, но, как мне кажется, точно не установленного. Может ли школа оставить на лето нас на дополнительные занятия, если в результате мы период не учились и упустили учебу? Нам необходимо подправить оценки».
" В соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в частности, за жизнь и здоровье обучающихся», — отвечает на вопрос директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер. В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 41 этого закона охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, а значит она несет ответственность за здоровье обучающихся в ней лиц во время их пребывания в такой организации.
«Подавать в суд или нет — это ваше право, — отмечает Райдер, — но школа должна создать все условия для восполнения пробелов в знаниях, которые были получены в результате данной ситуации, не оставляя вашего ребенка на повторное обучение».
По вопросам, связанным с подобными случаями, тюменцы могут обращаться в департамент образования и науки Тюменской области по телефону (3452) 46-89-18 (Бурундукова Светлана Александровна, главный специалист отдела общего образования).
Фото: Global Look