Ребенок пострадал на переменке — ответственна ли школа?

" В соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в частности, за жизнь и здоровье обучающихся», — отвечает на вопрос директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер. В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 41 этого закона охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, а значит она несет ответственность за здоровье обучающихся в ней лиц во время их пребывания в такой организации.