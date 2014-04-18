Полиция разыскивает жертв агрессивного бомжа

Мужчина был задержан сотрудниками отдела полиции № 3. Уже установлена его причастность к причинению тяжкого вреда здоровью другим бездомным. Предполагается, что бомж избивал товарищей по неблагополучному образу жизни в течение всего 2013 года, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. Как полагает полиция, на счету задержанного как минимум три подобных преступления: во всех случаях потерпевшие попадали в больницу с серьезными травмами.
Сотрудниками полиции устанавливается причастность задержанного к совершению как аналогичных деяний, так и преступлений имущественного характера. Ранее мужчина был неоднократно судим — за кражу, угрозы убийством, умышленное уничтожение или повреждение имущества, а также за другие преступления, сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.
Всех, кто пострадал от действий данного гражданина, просят обратиться в отдел полиции № 3 по телефонам 482–356 или 02.