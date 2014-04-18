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Покажи содержимое сумочки — выиграй Xbox 360

18 апреля 2014, 15:03
В понедельник начинается прием работ на конкурс лучших фотоплакатов для рекламной кампании Malloko — «Сумка наизнанку».
Сюжет
Тюмень

Главным призом в конкурсе станет Xbox 360. Работы (в форматах RAW и TIFF) принимаются до 21 мая. Для участия в конкурсе необходимо отправить творческую работу — фотографию с содержимым своей сумки — и заявку на участие на [email protected] В своей работе необходимо в обязательном порядке задействовать дисконтную карту Malloko.

При создании работы рекомендуем ориентироваться на пример — иллюстрацию к новости.

По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обращаться по тел.388–004 или по электронной почте [email protected]

По итогам конкурса будут выявлены три призовых места.

#Новости#Реклама#Фотография#Конкурсы#Тюмень#Торговые центры#Ирина#Культура
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