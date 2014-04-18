Покажи содержимое сумочки — выиграй Xbox 360

Главным призом в конкурсе станет Xbox 360. Работы (в форматах RAW и TIFF) принимаются до 21 мая. Для участия в конкурсе необходимо отправить творческую работу — фотографию с содержимым своей сумки — и заявку на участие на [email protected] В своей работе необходимо в обязательном порядке задействовать дисконтную карту Malloko.