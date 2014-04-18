Марина Журавлева споет «Белую черемуху» в Тюмени

Российская певица, поэтесса, композитор дает концерт, готовит новый альбом и гастрольный тур. Марина Журавлева в свое время сломала все стереотипы и устоявшиеся законы развития успеха на эстраде. Не имея по тем или иным причинам мощной поддержки в лице телевидения, Марина Журавлева в самом начале 90-х стала популярнейшей певицей с миллионами поклонников по всей нашей необъятной стране. К ней невозможно применить слова «бывшая», «экс»… она — всегда настоящая!