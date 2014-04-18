Марина Журавлева споет «Белую черемуху» в Тюмени

Российская певица, поэтесса, композитор дает концерт, готовит новый альбом и гастрольный тур. Марина Журавлева в свое время сломала все стереотипы и устоявшиеся законы развития успеха на эстраде. Не имея по тем или иным причинам мощной поддержки в лице телевидения, Марина Журавлева в самом начале 90-х стала популярнейшей певицей с миллионами поклонников по всей нашей необъятной стране. К ней невозможно применить слова «бывшая», «экс»… она — всегда настоящая!
Первая сцена — пионерский ВИА, первые гастроли — в 16 лет (Сочи); через год она уже лауреат всесоюзного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни. После окончания Воронежского музыкального училища по классу флейты — Гнесинка по классу вокала, одновременно — работа в Росконцерте и джазовом оркестре «Современник». И бесконечные гастроли по всему Советскому Союзу.
В 1987 году Марина приступила к сотрудничеству с Сергеем Сарычевым, результатом которого стал выпуск первого альбома «Поцелуй меня только раз» в 1989 году, затем второго «Алые гвоздики» в 1990-м, третьего — «Белая Черемуха» — в 1991-м, и первые сольные концерты во дворцах спорта с полными аншлагами.
В начале 1992 года Марину Журавлеву и Сергея Сарычева пригласили на гастроли в США — гастроли, длиною почти в 20 лет. И вот Марина Журавлева возвращается в Россию! 24 апреля состоится ее концерт в Тюмени.
Здесь представят новую песню под названием «Только не ты», а также — хиты с большой буквы: «Белая Черемуха», «Если ты со мною рядом», «Алые гвоздики» и все те, которые мы помним и любим!
Цена билетов: 500 — 2500 руб.
Справки по телефонам: (3452) 40-40-60, 68-77-77.