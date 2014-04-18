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Марина Журавлева споет «Белую черемуху» в Тюмени

18 апреля 2014, 11:19
Звезда лихих 90-х Марина Журавлева вернулась в Россию. 24 апреля она выступит в Тюменской филармонии и исполнит свои хиты «Белая Черемуха», «Если ты со мною рядом», «Алые гвоздики» и новые песни.
Сюжет
Тюмень

Российская певица, поэтесса, композитор дает концерт, готовит новый альбом и гастрольный тур. Марина Журавлева в свое время сломала все стереотипы и устоявшиеся законы развития успеха на эстраде. Не имея по тем или иным причинам мощной поддержки в лице телевидения, Марина Журавлева в самом начале 90-х стала популярнейшей певицей с миллионами поклонников по всей нашей необъятной стране. К ней невозможно применить слова «бывшая», «экс»… она — всегда настоящая!

Первая сцена — пионерский ВИА, первые гастроли — в 16 лет (Сочи); через год она уже лауреат всесоюзного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни. После окончания Воронежского музыкального училища по классу флейты — Гнесинка по классу вокала, одновременно — работа в Росконцерте и джазовом оркестре «Современник». И бесконечные гастроли по всему Советскому Союзу.

В 1987 году Марина приступила к сотрудничеству с Сергеем Сарычевым, результатом которого стал выпуск первого альбома «Поцелуй меня только раз» в 1989 году, затем второго «Алые гвоздики» в 1990-м, третьего — «Белая Черемуха» — в 1991-м, и первые сольные концерты во дворцах спорта с полными аншлагами.

В начале 1992 года Марину Журавлеву и Сергея Сарычева пригласили на гастроли в США — гастроли, длиною почти в 20 лет. И вот Марина Журавлева возвращается в Россию! 24 апреля состоится ее концерт в Тюмени.

Здесь представят новую песню под названием «Только не ты», а также — хиты с большой буквы: «Белая Черемуха», «Если ты со мною рядом», «Алые гвоздики» и все те, которые мы помним и любим!

Цена билетов: 500 — 2500 руб.

Справки по телефонам: (3452) 40-40-60, 68-77-77.

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