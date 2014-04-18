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Куда сходить в Тюмени в выходные: 18 — 20 апреля

18 апреля 2014, 16:35
Пасхальные ярмарки и мастер-классы, студенческая весна и экскурсии по Тюмени — у тюменцев есть масса вариантов, куда сходить в выходные. Подробности — в обзоре NashGorod.ru.
Сюжет
Тюмень

Концерты

Фестиваль областная студенческая весна проходит в эти дни в Тюмени. 19 апреля будут соревноваться студенты ссузов в номинациях «Мода», «Оригинальный жанр», «Музыка», «Хореография», «Театр», студенты вузов в номинации «Театр» (непрофильные специальности) и «Концертные программы» (профильные специальности).

Литературно-музыкальный спектакль «Лето господне» представят 18 апреля в 19:00 на сцене Тюменской филармонии государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л. Зыкиной и народный артист России Александр Михайлов.

Один из ведущих коллективов Новосибирской государственной филармонии Filarmonica-квартет и пианист Александр Палей (США) 19 апреля сыграют в Тюмени Брамса и Дворжака.

Сольное выступление Александра Палея состоится 20 апреля. В концерте прозвучат 24 прелюдии Рахманинова. Стоимость билетов: 400–800 руб. Служба информации и бронирования 68-77-77.

Здоровье

Пройти профилактическое обследование, получить консультацию у онкологов смогут тюменцы в областном онкологическом диспансере 19 апреля. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. Приехать на улицу Барнаульская, 32 нужно с 9 до 15 часов. Телефон для справок: 270–685, 270–715. Обследование и консультация бесплатные.

Выставка

Отчетная выставка тюменского клуба любителей фотографии «Фоторегион» откроется 18 апреля в 17 часов в драмтеатре.

Фото: Ольга Елесина

Экскурсии

На бесплатную непродолжительную пешеходную экскурсию у Свято-Троицкого мужского монастыря (ул. Коммунистическая 10) приглашают тюменцев 19 апреля к 13 часам.

Фото: Евгений Шаров

Перенестись во времена купцов и ремесленников тюменцы и гости города смогут на театрализованной экскурсии «От Чинги-Туры до Тюмени». Прогулка по купеческому кварталу, богато украшенному деревянной домовой резьбой, посещение Ильинского женского монастыря и многое другое оставит неизгладимое впечатление. Автобус соберет любознательную публику 19 апреля с 19:00 до 21:00. Цена билета: до 650 руб.

Спорт

Хоккейные матчи между «Сарыаркой» из Караганды и тюменским «Рубином» пройдут на льду «Дворца спорта» 18 апреля в 19 часов и 19 апреля в 17 часов. Стоимость билетов — от 200 до 350 рублей в зависимости от сектора трибун.

В центре «Тюмень-дзюдо» состоится всероссийский турнир по дзюдо «Кубок Сэнсэя» среди младших юношей 2000–2001. Торжественное открытие турнира назначено на 11:00. А уже через полчаса начнется определение призеров в десяти категориях. Вход на соревнования свободный.

Разное

Экологическая выставка-акция авторских работ и сувениров «Зеленый мир на чердачке» пройдет 19 и 20 апреля в «Магеллане».

В спорткомплексе «Прибой» в Тюмени 20 апреля пройдет пятый городской чемпионат ползунков. В нем примут участие более 150 малышей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. Малышам необходимо будет проползти 10 метров. Начало в 10 часов.

День распродаж со скидками до 70% устроят более 80 магазинов в Торговом комплексе «Тюменский» 19 апреля. Некоторые из них предоставят скидку абсолютно на все товары, а другие — только на часть.

В ресторане «Счастье» в субботу пройдет семейный пасхальный утренник. В программе мастер-классы для взрослых и детей по изготовлению декоративного гнезда из веток, росписи яиц, рисунки хной и угощения от ресторана «Счастье», фотозона с живыми утятами.

По 20 апреля, в преддверии Светлого Воскресения Христова в Центральном отделении почтовой связи Тюмени по улице Республики, 56 можно будет отметить свои письма и открытки специальным художественным штемпелем с изображением пасхального яйца.

Три ярмарки будут работать в преддверии Пасхи в Тюмени. Одна — «Эко-рынок» около «Михайловского» (Федюнинского, 55), вторая — во дворе ТЦ «Рентал» (Герцена, 103) — с 18 по 20 апреля; третья — у ТЦ «П.О.Р.Т» 19 и 20 апреля. На ярмарке будут представлены продовольственные товары (куличи, пасхи, яйцо, конфеты, рыбная продукция, мед, орехи и другие товары), а также пасхальные сувениры, глиняные изделия и другое.

Бесплатно научат делать пасхальные украшения для стола и дома, а также оформлять яйца 19 апреля в 17 часов в центре «Моя территория» (Ванцетти, 1). Запись по телефону +7 (963) 060-87-60.

#Новости#Пасха#Тюмень#Концерты#Ирина#Культура
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