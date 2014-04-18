Куда сходить в Тюмени в выходные: 18 — 20 апреля

Три ярмарки будут работать в преддверии Пасхи в Тюмени. Одна — «Эко-рынок» около «Михайловского» (Федюнинского, 55), вторая — во дворе ТЦ «Рентал» (Герцена, 103) — с 18 по 20 апреля; третья — у ТЦ «П.О.Р.Т» 19 и 20 апреля. На ярмарке будут представлены продовольственные товары (куличи, пасхи, яйцо, конфеты, рыбная продукция, мед, орехи и другие товары), а также пасхальные сувениры, глиняные изделия и другое.