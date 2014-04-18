Горячие новости: автогонщики, зарплата президента и дискриминация в вакансиях

Интернет-портал «NashGorod. Ru» представляет три самые горячие новости минувшей недели. Большой резонанс среди горожан вызвала новость о вечернем рейде сотрудников ГИБДД и поимке ночных гонщиков. Тюменцы также охотно обсуждали увеличение зарплаты президента и премьер-министра РФ, и дискриминацию в вакансиях на работу.
Чуть больше четырех тысяч просмотров набрала статья о поимке ночных гонщиков сотрудниками ГИБДД. Наряды дорожно-патрульной службы целенаправленно выявляли автомобили с «заниженной» посадкой и незаконной тонировкой. За время рейда тридцать три водителя привлечены к административной ответственности. Новость также набрала рекордное число комментариев. Тюменцы настаивали, чтобы подобные мероприятия проводили регулярно.
Второе место в рейтинге заняла информация об увеличении заработной платы президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Их заработок вырос более чем в два с половиной раза. Как сообщает пресс-секретарь президента, это связано с плановым повышением зарплат чиновникам и оно не превышает уровень инфляции в стране. Тюменцы охотно обсуждали новость, они негодовали, что пенсии увеличили всего на сто рублей.
Более двух тысяч читателей обратили внимание на статью о дискриминации в вакансиях о работе. Согласно законодательству никто не может быть ограничен в трудовых правах и получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи и так далее. Тюменские же соискатели считают, что лучше указывать все требования о свободной вакансии. Так проще для мониторинга, считают они.
Начинается новая неделя. Она принесет нам новые известия, которые 24 часа в сутки можно читать и комментировать в режиме онлайн на портале NashGorod.ru. Оставлять комментарии на NGR могут зарегистрированные пользователи и владельцы аккаунтов социальных сетей. Личными историями и взглядами на жизнь можно делиться в разделе портала «Блоги». А раздел «Проблемы» открыт для тех, кто нуждается в помощи.