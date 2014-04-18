Горячие новости: автогонщики, зарплата президента и дискриминация в вакансиях

Более двух тысяч читателей обратили внимание на статью о дискриминации в вакансиях о работе. Согласно законодательству никто не может быть ограничен в трудовых правах и получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи и так далее. Тюменские же соискатели считают, что лучше указывать все требования о свободной вакансии. Так проще для мониторинга, считают они.