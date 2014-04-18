ГИБДД организует гонки для автолюбителей

Представители руководства областной госавтоинспекции и организаторы автогонок обсудили эту тему на рабочей встрече в департаменте по спорту и молодежной политике Тюменской области. Были выбраны все возможные варианты площадок для дрифтинга и дрэга. Теперь стоит задача провести все согласования и обустроить одну из выбранных площадок для проведения гонок, как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Главное, чтобы молодые люди по ночам не нарушали покой тюменцев, не подвергали опасности жизни окружающих и свои тоже, гоняясь на трассах, не приспособленных для этого, а тем более, по городским магистралям.