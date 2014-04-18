ГИБДД организует гонки для автолюбителей

В зимнее время автогонки проводят для всех желающих на льду озера Алебашево, но с началом весеннего периода молодые экстремалы начинают гонять по всему городу. В Тюмени нет специально отведенной территории, на которой любители могли бы «выбросить» свой адреналин.
Представители руководства областной госавтоинспекции и организаторы автогонок обсудили эту тему на рабочей встрече в департаменте по спорту и молодежной политике Тюменской области. Были выбраны все возможные варианты площадок для дрифтинга и дрэга. Теперь стоит задача провести все согласования и обустроить одну из выбранных площадок для проведения гонок, как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Главное, чтобы молодые люди по ночам не нарушали покой тюменцев, не подвергали опасности жизни окружающих и свои тоже, гоняясь на трассах, не приспособленных для этого, а тем более, по городским магистралям.
Тюменские водители могут отправить свои предложения по организации автогонок на почту: [email protected] mail.ru, либо сообщить по телефону: 794–555, 794–551.
Напомним, что ранее вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев поднимал серьезность проблемы нелегальных гонок на дорогах города. Он призывал подойти к решению вопроса комплексно, использовать неординарные методы. К примеру, организовать гонки для тех, кто испытывает жажду скорости. Сергей Сарычев даже поручил продумать варианты проведения подобных состязаний и оценить их эффективность.
Чуть позже по этому же вопросу высказывался глава ГИБДД Геннадий Лоточкин, отвечая в интервью NashGorod.ru и «Авторадио» на вопросы тюменцев. «У нас есть и район Плеханово, есть и другие места, где можно собраться. Я готов приехать, куда скажут, звоните-пишите, мы пригласим общественные организации, департамент, который занимается молодежью. Нужно убирать это все из города, объединить и вывести в нормальный правильный правовой режим», — сообщил тогда он.
А пока вопрос с трассами для стритрейсеров остается открытым и решается, Госавтоинспекция проводит специальные рейды, направленные на борьбу с ночными нарушителями.
Фото: molodregions.org.ua