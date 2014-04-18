Би-2 привезли симфонию в Тюмень

Концерт начался без задержек. На сцену вышла юная артистка Варя Демидова, которая исполнила свои песни. Зрители душевно встретили каждую композицию певицы, тем более что поклонникам она была известна по ранее записанной песне с Би-2 — «Бегущий по лезвию бритвы».
Вскоре на сцену вышли главные лица вечера — Лева и Шура. Неповторимый глубокий тембр голоса последнего захватывал в свои объятия. А на завораживающие танцы Левы можно было смотреть бесконечно.
Видео: Евгений Дегтянникова
В завязке на сцене появилась еще одна талантливая исполнительница Елизавета. Лиричную песню «Мой рок-н-ролл» вместе с Шурой исполнила именно она.
Насколько важно установить контакт со зрителем, знает, наверное, каждый артист. И тут ребята превзошли многих. Легкая нить юмора играючи пронизывала каждое движение, каждый слог, даже в тех композициях, которые заставляют задуматься о многом.
Все это создавало неповторимую атмосферу в зале. Мощная энергия чувствовалась в каждом, усидеть на месте было трудно. Публика не уставала петь и аплодировать, а одна из поклонниц даже приготовила светодиодную надпись «Би-2» для своих кумиров.
Надо отдать должное, ребята отыграли три часа! Каждый, кто посетил концерт, останется под впечатлением еще надолго.
Фото: Дарья Новикова