Би-2 привезли симфонию в Тюмень

О концерте давно полюбившейся тюменцам группы Би-2 стало известно за полгода до события. Эти мастера своего дела каждый год радуют Тюмень своими выступлениями, и в этот раз приехали вместе с симфоническим концертом. Поэтому не удивительно, что зал был полностью заполнен.

Сюжет Тюмень