Жертвами грабителей становятся одинокие прохожие

Во вторник около 21.00 к сотрудникам полиции, патрулировавшим улицу Республики, обратился молодой человек. Он рассказал, что за ним гонится неизвестный, который требует денег и угрожает физической расправой. Подозреваемый не смог скрыться и был задержан. Мужчину доставили в отдел полиции № 4 для выяснения всех обстоятельств.
«Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время прогулки обратил внимание на молодого человека, идущего в одиночестве. У злоумышленника тут же возник преступный умысел. Пригрозив заявителю физической расправой, он потребовал отдать все деньги. Однако молодому человеку удалось убежать и максимально быстро обратиться к сотрудникам полиции», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени. В отношении грабителя-неудачника возбуждено уголовное дело.
Еще одного грабителя задержал на днях сотрудник дежурной части отдела полиции № 7. У лейтенанта Джапарова был выходной после суточного дежурства. Находясь в своем автомобиле, он услышал во дворе женские крики, а затем увидел, как пожилая тюменка пытается догнать мужчину с женской сумкой в руках. Сотрудник полиции задержал неизвестного, а затем вызвал экипаж вневедомственной охраны и удерживал злоумышленника до момента прибытия своих коллег.
Доставленный в отделение 57-летний тюменец ранее уже был судим за кражу, освободился из мест лишения свободы в этом году, не работал и не имел определенного места жительства. В тот день мужчина обратил внимание на одинокую 81-летнюю женщину и решил похитить у нее сумку. Вырвав имущество из рук пенсионерки, он попытался скрыться, но был остановлен лейтенантом Джапаровым.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый находится под стражей.
Сотрудники полиции рекомендуют избегать темных улиц, безлюдных мест и незнакомых районов. Носите сумку так, чтобы ее сложно было сорвать, или под мышкой — злоумышленник скорее выберет более простую жертву. Постарайтесь не выходить из дома в состоянии алкогольного опьянения, не гуляйте в одиночку по ночам. Если в отношении вас было совершено преступление, или вы стали свидетелем грабежа, обращайтесь по телефонам: 291–600 или 02.
Видео пресс-службы УМВД по г. Тюмени