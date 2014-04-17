Жертвами грабителей становятся одинокие прохожие

Доставленный в отделение 57-летний тюменец ранее уже был судим за кражу, освободился из мест лишения свободы в этом году, не работал и не имел определенного места жительства. В тот день мужчина обратил внимание на одинокую 81-летнюю женщину и решил похитить у нее сумку. Вырвав имущество из рук пенсионерки, он попытался скрыться, но был остановлен лейтенантом Джапаровым.