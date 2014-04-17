Заказал окна — отправился в путешествие

«Радио Шансон» подвело итоги викторины «Путешествуй с фирмой «Барс». Целый месяц клиенты производственной компании боролись за право хорошо отдохнуть. Главным призом акции был сертификат на путешествие на двоих.
Чтобы стать обладателем заветной путевки, нужно было пройти несколько испытаний, как умственных, так и физических. Финалистами становились те клиенты фирмы «Барс», которые правильно отвечали на вопросы викторины в эфире «Радио Шансон». В финале им предстояло сразиться в боулинг.
Финал состоялся 15 апреля в клубе «Планета боулинг». В боулинг-клуб финалисты пришли с группой поддержки. Баталии за главный трофей развернулись горячие, каждый хотел опередить соперника и выбить как можно больше страйков. Однако это не мешало поддерживать дружескую и добрую атмосферу на площадке.
Удача в этот день была на стороне Николая Занина. Именно он набрал больше всего очков и стал обладателем путевки.
Чуть меньше месяца назад Николай заказал в компании «Барс» пластиковое окно. По признанию победителя, он еще не решил где проведет свой ближайший отпуск, однако уверен, путешествие получится незабываемым. На несколько очков от победителя отстали Максим Охрончук и Артём Спицин. Им вручили сертификаты номиналом 5 000 рублей на приобретение продукции фирмы «Барс».
Полный вариант фоторепортажа смотрите на сайтах www.окнабарс.рф и www.101-fm.ru