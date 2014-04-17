Заказал окна — отправился в путешествие

Чуть меньше месяца назад Николай заказал в компании «Барс» пластиковое окно. По признанию победителя, он еще не решил где проведет свой ближайший отпуск, однако уверен, путешествие получится незабываемым. На несколько очков от победителя отстали Максим Охрончук и Артём Спицин. Им вручили сертификаты номиналом 5 000 рублей на приобретение продукции фирмы «Барс».