«ЮТэйр»: из Нижневартовска в Москву за 3990 рублей на новом Airbus A321

Традиционно возобновятся сезонные рейсы в города Черноморского побережья — Сочи (с 3 июня), Анапу (с 3 июня) и Краснодар (с 27 мая) на комфортабельных лайнерах Boeing 737–800. Один раз в две недели будут выполняться чартерные полеты в Анталью (Турция). Среди международных рейсов — полеты в Баку (Азербайджан) и Худжанд (Таджикистан).