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«ЮТэйр»: из Нижневартовска в Москву за 3990 рублей на новом Airbus A321

17 апреля 2014, 16:10
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» запускает специальный продукт «Не полет, а подарок» на маршруте Нижневартовск — Москва — Нижневартовск со стоимостью тарифа в одну сторону от 3990 руб. при покупке билета на сайте авиакомпании utair.ru.
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Югра

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» запускает специальный продукт «Не полет, а подарок» на маршруте Нижневартовск — Москва — Нижневартовск со стоимостью тарифа в одну сторону от 3990 рублей при покупке билета на сайте авиакомпании utair.ru.

На направлении будет использоваться новый самолет Airbus А321, полученный авиакомпанией напрямую с завода производителя, с моноклассным салоном вместимостью 220 кресел. При выгодном тарифе сохраняется полный пакет услуг и полноценный сервис на борту самолета (питание, норма провоза багажа 20 кг, начисление миль в программе СТАТУС, возможность стыковки в Москве с другими рейсами компании).

Помимо Москвы в весенне-летний период 2014 года «ЮТэйр» будет выполнять из Нижневартовска рейсы еще по 12 российским и международным направлениям.

Традиционно возобновятся сезонные рейсы в города Черноморского побережья — Сочи (с 3 июня), Анапу (с 3 июня) и Краснодар (с 27 мая) на комфортабельных лайнерах Boeing 737–800. Один раз в две недели будут выполняться чартерные полеты в Анталью (Турция). Среди международных рейсов — полеты в Баку (Азербайджан) и Худжанд (Таджикистан).

С 28 мая возобновляется рейс в культурную столицу России — Санкт-Петербург (по средам). С 8 июня стартует рейс в крупнейший город Юга России — Ростов-на-Дону (по воскресеньям). Полеты по этому исторически сложившемуся маршруту выполнялись авиакомпаниейи ранее (до 2010 года). Вылеты по этим направлениям будут осуществляться на самолетах Boeing 737–500.

Благодаря удобному рейсу в Москву, продуманному расписанию и стыковкам, а также современным трансферным технологиямв московском аэропорту Внуковопассажиры из Нижневартовска могут совершать перелеты в более чем 70 городов широкой маршрутной сети «ЮТэйр», включающей популярные курортные направления России и Европы, по привлекательным трансферным тарифам.

Кроме перечисленных направлений продолжат выполняться региональные рейсы из Нижневартовска в Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень и Ханты-Мансийск.

#Новости#ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»#Югра#Нижневартовск#Авиация#Таня#Экономика
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