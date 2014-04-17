Вячеслав Гаспаров: Торговцев дачными помидорами мы серьезно не наказываем

— Стихийно, в неположенных местах люди торгуют потому, что законная торговля организована, по их мнению, в местах «непроходимых», где товарооборот будет меньше, и продукция — если это продукты питания — будет просто портиться. Но мы беседовали с теми людьми, кто торгует в специальных местах, и они совсем не жалуются, а говорят, что торговля у них организована должным образом и спрос есть, потому что люди уже точно знают, куда идти за домашней продукцией.