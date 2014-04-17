Вячеслав Гаспаров: Торговцев дачными помидорами мы серьезно не наказываем

О том, нужно ли регистрировать ИП, если хочешь продавать выращенными на собственном огороде помидоры и о том, как в городе обстоят дела со стихийной торговлей, в преддверии открытия дачного сезона рассказал начальник отдела участковых уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Тюмени Вячеслав Гаспаров.
— Как давно в Тюмени занимаются проблемой стихийной торговли, в частности пенсионерами?
— Решением этой проблемы администрация города совместно с частными, индивидуальными юридическими лицами занялась около трех лет назад. Цель — внести коррективу в существующую систему торговли, чтобы социально малообеспеченным категориям населения — пенсионерам или деревенским жителям — предоставлялись специальные торговые места для реализации продукции.
— Проводились ли какие-то беседы с нарушителями? Может, они и не знают законов?
— Сотрудники полиции совместно с различными органами профилактики объясняли гражданам, торгующим в неустановленных местах, что они нарушают как кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, так и кодекс Тюменской области об административной ответственности, и за свои противозаконные действия понесут ответственность. Подобные профилактические мероприятия проводятся регулярно.
— Как можно узнать, где в Тюмени разрешена торговля?
— На сайте администрации есть информация о тех местах, где можно торговать законно и при этом не оформляя ИП или другое юридическое лицо, требуемое для осуществления торговли. Самый крупный, можно сказать социальный рынок располагается на улице Федюнинского, куда граждане приезжают даже с юга нашей области и из других регионов — Курганской и Омской областей.
Основным местом, где торгуют стихийно и незаконно, является Площадь единства и согласия. И это несмотря на то, что за рынком Центральный имеется специально отведенная и оборудованная лотками территория, где торговать можно законно.
Пожилые люди не желают ехать далеко от центра города, здесь же они рассчитывают на случайных покупателей, которые, выйдя из автобуса, могут приобрести их продукцию.
Организована рыночная территория и на перекрестке улиц Харьковская и Мельникайте — там стоят металлические лотки под крышей. Они почти никогда не пустуют и пользуются популярностью. Аналогичный объект есть и на улице Пермякова.
— Почему же граждане нарушают законодательство? Если пройдя всего пару десятков метров можно занять лоток и торговать законно?
— Стихийно, в неположенных местах люди торгуют потому, что законная торговля организована, по их мнению, в местах «непроходимых», где товарооборот будет меньше, и продукция — если это продукты питания — будет просто портиться. Но мы беседовали с теми людьми, кто торгует в специальных местах, и они совсем не жалуются, а говорят, что торговля у них организована должным образом и спрос есть, потому что люди уже точно знают, куда идти за домашней продукцией.
Кроме того, департамент потребительского рынка обеспечивает транспорт, который довозит всех желающих до рынка на улице Федюнинского, а вечером увозит обратно. В общем, созданы максимально хорошие условия для законной торговли, в том числе и для пенсионеров.
— В местах законной торговли осуществляются какие-либо проверки? Могут ли тюменцы с уверенностью приобретать данную продукцию?
— В тех местах, где торгуют законно, специалисты департамента потребительского рынка и Роспотребнадзора организовывают проверки. Тем продавцам, которым при продаже продукции (чаще это скоропортящиеся продукты питания) требуется проведение определенных проверок, разъясняют порядок получения необходимых документов, а затем регулярно контролируют — перед началом трудового дня.
— А если пенсионеры не выполняют эти требования, какие к ним принимаются меры?
— Естественно, все понимают, что пожилые люди торгующие продукцией, которую они сами вырастили, всего лишь стараются получить небольшую прибавку к пенсии. Поэтому, конечно, к таким гражданам особенно серьезные меры не применяются.
Однако иногда при сознательной или неосознанной помощи пенсионеров в торговлю попадают так называемые перекупщики. Яркий пример подобной незаконной деятельности — продажа хвойных деревьев перед новогодними праздниками. Каждый проходящий мимо человек понимает, что бабушка-продавец принесла эти ели на продажу не из своего огорода, но не задумывается о том, что есть те, кто за счет пожилых людей сезонно получает большую прибыль, нарушая закон. В таких случаях сотрудники полиции в результате незаконную продукцию изымают, а организаторы этой деятельности наказываются в соответствии с действующим законодательством.
Примерно так же иногда действуют иногородние, привозя свою продукцию и нанимая пожилых людей на работу — они рассчитывают на то, в достаточно проходимом месте в областном центре они получат более существенную прибыль. И к таким нарушителям также применяются соответствующие меры согласно действующему законодательству.
— Какие появились изменения в правоприменительной практике административного законодательства и какие сейчас существуют меры ответственности за подобные нарушения?
— С 1 апреля из обязанностей сотрудников полиции было исключено составление протоколов по кодексу Тюменской области об административной ответственности, где как раз есть статья 3.10, в которой прописаны меры ответственности за торговлю вне мест, специально отведенных органами местного самоуправления. Поэтому сейчас сотрудники полиции в данном направлении работают в соответствии с кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В КоАП есть статья 14.1 — осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа существенно большего размера, чем по областному кодексу, кроме того решения по степени наказания и также изъятию продукции принимаются в судебном порядке.
Однако стоит отметить, что по данной статье сотрудники полиции имеют право составлять протокол только в случае неоднократного составления административных материалов, а это три и более, по статье 3.10 кодекса Тюменской области. В настоящее время решение о составлении административного протокола по данной статье принимается комиссией департамента потребительского рынка.
— Тем не менее, если тюменцы увидели, как происходит правонарушение, они могут обратиться в полицию?
— Граждане имеют право обратиться в полицию по любым вопросам, и им разъяснят, находятся ли эти вопросы в компетенции органов внутренних дел.
Что касается данного вида правонарушений, то при поступлении сообщения на место выезжает участковый уполномоченный полиции или при необходимости группа немедленного реагирования для фиксации нарушения. На месте проверяют наличие документов, разрешающих осуществление предпринимательской деятельности, предполагаемого нарушителя доставляют в отдел полиции для подтверждения личности, проверки всех обстоятельств и проведения разъяснительной беседы. А в дальнейшем, если соблюдены все условия, составляется административный протокол по статье 14.1 КоАП РФ, либо собранный материал направляется в административную комиссию для вынесения решения о составлении административного протокола по ст. 3.10 КТО.