Врачам запретят участвовать в рекламе

Но, использование такого приема вряд ли можно признать добросовестным рекламированием, считают законодатели. И поясняют: во-первых, размещение в рекламе рекомендаций специалистов определенной профессиональной принадлежности, имеет субъективный характер и отражает, как правило, мнение и во многих случаях финансовую заинтересованность только одного из многих субъектов профессиональной деятельности. А во-вторых, профессиональная принадлежность и профессиональная квалификация специалиста, участвующего в рекламе, должна быть сертифицирована.