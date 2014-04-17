Врачам запретят участвовать в рекламе

Как говорится в пояснительной записке к документу, реклама товара или услуги с положительными рекомендациями специалиста, профессиональной ассоциации или союза, делает товар или услугу более привлекательными для потребителя, ассоциируется с их более высоким качеством.
Но, использование такого приема вряд ли можно признать добросовестным рекламированием, считают законодатели. И поясняют: во-первых, размещение в рекламе рекомендаций специалистов определенной профессиональной принадлежности, имеет субъективный характер и отражает, как правило, мнение и во многих случаях финансовую заинтересованность только одного из многих субъектов профессиональной деятельности. А во-вторых, профессиональная принадлежность и профессиональная квалификация специалиста, участвующего в рекламе, должна быть сертифицирована.
«Недобросовестные действия производителя и продавца в продвижении товаров и услуг на рынок и в получении максимальной прибыли любым путем в ущерб здоровью и материальным интересам граждан приобрели угрожающие масштабы в рекламе лекарственных средств, медицинской техники, изделий медицинского назначения и медицинских услуг», — говорится в пояснительной записке.
В материалах 60-й сессии Всемирной организации здравоохранения особое внимание обращается на то, что неправильное использование лекарств — это прежде всего результат некорректной рекламы и переполнения фармацевтического рынка неэффективными, небезопасными и поддельными препаратами.
Реклама стимулирует чрезмерное использование лекарств, заставляет обывателя думать, что они — решение всех проблем. Причем, по некоторым оценкам, 70% новинок аптечного рынка (как правило, более дорогих, чем применяемых ранее) не имеют терапевтических преимуществ по сравнению с существующими продуктами. И не последнюю роль в этом «медицинском прессинге» играют представители медицины, задействованные в рекламных материалах.
По данным специалистов, исследующих вопросы рекламы, в тех странах, где был введен запрет на рекламу лекарственных средств, потребление их значительно снизилось.
Предлагаемые изменения в закон о рекламе позволят снизить ее манипулятивный характер и будут способствовать ее добросовестности, считают депутаты.
Фото: vip74.ru