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Восемь человек пострадали от укуса клещей, в том числе дети

17 апреля 2014, 13:42
Восемь человек обратились в лечебно-профилактические учреждения Тюменской области поводу присасывания клещей. Среди них также есть дети от 5 до 14 лет.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, все обратившиеся получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Напомним, в случае присасывания клеща обращаться за медицинской помощью необходимо как можно раньше, для проведения профилактических мероприятий, защищающих от развития клещевых инфекций, но не позднее трех дней после укуса.

Взрослому населению Тюмени, пострадавшему от укуса клеща, помощь окажут в приемном отделении Областной инфекционной больницы (ул. Комсомольская, 54). Детям до 17 лет необходимо обратиться в приемное отделение детского стационара Областной клинической больницы № 2 (ул. Мельникайте, 75).

Фото: region-news.info

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