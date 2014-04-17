В России около 500 детей покончили с собой в 2013 году

Официальная региональная статистика, между тем, показывает, что количество суицидов среди детей и подростков снизилось, и сейчас в группе риска — люди от 18 до 40 лет, то есть взрослое работоспособное население. Проблема самоубийств существует, во многом, из-за мнимой закрытости и недоступности психиатрической помощи, отмечают специалисты. В ОКПБ уверены, что перед ними и перед властями стоит задача донести до каждого информацию о том, что и к психиатру можно прийти на прием самостоятельно, по полису, и это не зазорно, а совершенно нормально, равно как и обратиться к любому другому врачу. В свою очередь психиатрическая помощь должна обязательно быть конфиденциальной, что также поднимет ее привлекательность в глазах пациентов.