В России около 500 детей покончили с собой в 2013 году

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил о том, что суицид в 2013 году погубил 461 российского ребенка.
По словам Маркина, основной причиной детских суицидов в большинстве случаев является банальное безразличие и безучастие окружающих к детским переживаниям.
«Если же говорить о статистике, то только за 2013 год Следственным комитетом зарегистрировано 461 сообщение о суициде среди несовершеннолетних, что означает гибель, по меньшей мере, одного ребенка в день», — передает слова Маркина «Российская газета».
Маркин также отметил, что в целях профилактики подросткового суицида необходима не только социально-психологическая поддержка в учебно-воспитательных учреждениях, но и комплексные меры, направленные как на детей, так и непосредственно на их родителей.
«Безусловно, особое внимание стоит уделять и профильной подготовке, а также регулярной переквалификации социальных работников. Не секрет, что большинство из них либо не прошло соответствующего обучения и лишь косвенно знакомо со спецификой подобной деятельности, либо их методики, мягко говоря, неактуальны», — сказал он.
Проблему суицидов и роль социальных служб в их профилактике обсуждали не так давно в Тюмени. О том, насколько важно сотрудничество психиатров с представителями различных организаций по делам несовершеннолетних, говорили профессора, врачи Тюмени и районов на областном рабочем совещании психиатров и психотерапевтов.
«В случае детских и подростковых суицидов огромное значение имеет комплексность причин, побудивших к такому поведению» — считает Марина Формушкина, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения, главный внештатный специалист детский психиатр департамента здравоохранения Тюменской области.
Нередко психиатры констатируют не серьезные отклонения в психике, но сильнейший эмоциональный срыв. Причин может быть множество: жестокое обращение с детьми в семье, неполные семьи, родители, ведущие маргинальный образ жизни, проблемы коммуникации в среде своих сверстников и т.д.
Именно поэтому так важно взаимодействие и обратная связь, например, между Областной клинической психиатрической больницей (ОКПБ) и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области. «Механизм такого взаимодействия позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому, ведь помощь психотерапевта может потребоваться ребенку даже если у него нет психических отклонений. Эта информация должна доноситься до комиссии, а мы уже в свою очередь сможем привлечь дополнительные силы к решению проблемы», — передает слова Ольги Елисеевой, заместители председателя комиссии по делам несовершеннолетних, портал nedugamnet.ru.
Сейчас, по словам Елисеевой, возникла еще одна серьезная проблема, с которой, как утверждает специалист, ранее ни комиссии, ни психиатрам и психотерапевтам сталкиваться не приходилось: суицид на почве нетрадиционной сексуальной ориентации. Как работать с такими подростками, пока никто не знает, но то, что здесь необходимо корректное ведение пациента грамотными психотерапевтами — очевидно.
Официальная региональная статистика, между тем, показывает, что количество суицидов среди детей и подростков снизилось, и сейчас в группе риска — люди от 18 до 40 лет, то есть взрослое работоспособное население. Проблема самоубийств существует, во многом, из-за мнимой закрытости и недоступности психиатрической помощи, отмечают специалисты. В ОКПБ уверены, что перед ними и перед властями стоит задача донести до каждого информацию о том, что и к психиатру можно прийти на прием самостоятельно, по полису, и это не зазорно, а совершенно нормально, равно как и обратиться к любому другому врачу. В свою очередь психиатрическая помощь должна обязательно быть конфиденциальной, что также поднимет ее привлекательность в глазах пациентов.