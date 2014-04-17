В массовом ДТП на Щербакова погиб человек

ДТП из пяти машин на улице Щербакова, 159 случилось накануне около 5 часов вечера.
«По предварительным данным, ситуация такова: машины двигались в потоке по улице Щербакова в сторону поселка ММС. Водители стали пропускать выезжающий из кармана автобус. Водитель LADA Priora не стал стоять в потоке, а выехал на встречную полосу. Здесь лоб в лоб произошло столкновение LADA Priora с автомобилем „Иж Ода“.
44-летний водитель „Оды“ скончался на месте ДТП. У водителя LADA Priora гематома на лбу. В аварии побиты еще три автомобиля: LADA восьмой модели, внедорожник Mitsubishi и Geely. Люди из них не пострадали.
20-летний водитель Priora получил водительское удостоверение в августе 2011 года, с тех пор у него 23 нарушения правил дорожного движения, в этом году — одно. Передние боковые стекла автомобиля „наглухо“ затонированы. Молодой человек не единожды привлекался к административной ответственности за незаконную тонировку. По факту ДТП будет возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.