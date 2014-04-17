В массовом ДТП на Щербакова погиб человек

20-летний водитель Priora получил водительское удостоверение в августе 2011 года, с тех пор у него 23 нарушения правил дорожного движения, в этом году — одно. Передние боковые стекла автомобиля „наглухо“ затонированы. Молодой человек не единожды привлекался к административной ответственности за незаконную тонировку. По факту ДТП будет возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.