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В массовом ДТП на Щербакова погиб человек

17 апреля 2014, 08:59
Водитель одного из автомобилей, столкнувшихся лоб в лоб на улице Щербакова в Тюмени, погиб на месте.

ДТП из пяти машин на улице Щербакова, 159 случилось накануне около 5 часов вечера.

«По предварительным данным, ситуация такова: машины двигались в потоке по улице Щербакова в сторону поселка ММС. Водители стали пропускать выезжающий из кармана автобус. Водитель LADA Priora не стал стоять в потоке, а выехал на встречную полосу. Здесь лоб в лоб произошло столкновение LADA Priora с автомобилем „Иж Ода“.

44-летний водитель „Оды“ скончался на месте ДТП. У водителя LADA Priora гематома на лбу. В аварии побиты еще три автомобиля: LADA восьмой модели, внедорожник Mitsubishi и Geely. Люди из них не пострадали.

20-летний водитель Priora получил водительское удостоверение в августе 2011 года, с тех пор у него 23 нарушения правил дорожного движения, в этом году — одно. Передние боковые стекла автомобиля „наглухо“ затонированы. Молодой человек не единожды привлекался к административной ответственности за незаконную тонировку. По факту ДТП будет возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

#Новости#Жертвы ДТП#Транспорт#Женя#Общество
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