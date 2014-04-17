Тюменские медики сдадут кровь для пациентов

В прошлом году только в реанимационных отделениях Областной клинической больницы № 1 расход крови составил 320 литров свежезамороженной плазмы, 390 литров растворов, содержащих эритроциты и 20 литров тромбоконцентрата. И эти объемы стабильны на протяжении последних трех лет. Число пациентов проходящих через отделения анестезиологии и реанимации увеличивается год от года. Например, в 2011 году их было 6 тысяч 615, в 2012 — 7 тысяч 772, в 2013 — 8 тысяч 173 человека.