Тюменские медики сдадут кровь для пациентов

В прошлом году только в реанимационных отделениях Областной клинической больницы № 1 расход крови составил 320 литров свежезамороженной плазмы, 390 литров растворов, содержащих эритроциты и 20 литров тромбоконцентрата. И эти объемы стабильны на протяжении последних трех лет. Число пациентов проходящих через отделения анестезиологии и реанимации увеличивается год от года. Например, в 2011 году их было 6 тысяч 615, в 2012 — 7 тысяч 772, в 2013 — 8 тысяч 173 человека.
«На современном этапе развития интенсивной терапии, когда успешно развиваются кровосберегающие технологии, казалось бы, проблема донорства должна постепенно сойти на нет, тем не менее, практика показывает иные тенденции. Да, уже получены из кроветворных стволовых клеток костного мозга первые эритроциты, но до реализации данного проекта в клинической медицине еще далеко. Ни один из современных плазмозаменителей, и тем более, заменителей эритроцитов, не является полным эквивалентом человеческой крови», — рассказала руководитель службы анестезиологии и реанимации Наталья Шень.
Как сообщает пресс-служба Областной клинической больницы № 1, доноры-медики будут сдавать кровь в передвижном комплексе, который расположится на территории Областной клинической больницы № 1 (медгородок, район Патрушево) с 9 до 13 часов.
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