Тормози заранее — флешмоб от тюменских студентов

На перекрестке улиц Республики и Мельникайте студенты института транспорта Тюменского нефтегазового университета и колледжа искусств вместе с сотрудниками Госавтоинспекции провели флешмоб на пешеходных переходах. Каждый молодой человек держал в руках одну «светящуюся» букву, или знак «Пешеходный переход» на светоотражающей пленке, в итоге получился главный лозунг Всероссийской социальной кампании «Притормози!».
В вечернем флешмобе приняли участие 29 студентов и одна собака Гуччи. Большинство из молодых людей, образовавших «бегущую строку» — водители. Для них призыв «Внимание! Тормози заранее!» не пустой звук. Ребятам понравилась акция, они попросили сотрудников Госавтоинспекции обязательно приглашать их еще для участия в профилактических мероприятиях. Тюменцы не оставили без внимания акцию: проезжающие сигналили, прохожие снимали студентов на мобильные телефоны, просто останавливались и смотрели за действом, некоторые предпочли присоединиться к «бегущей строке», правда без букв.
После окончания флешмоба долго не расходились, у молодежи было много вопросов к инспекторам ГИБДД. О совместных рейдах с ГИБДД по выявлению пьяных водителей ребятам рассказал представитель портала CAR72 Николай Смирнов. Все загорелись идеей тоже принять участие в подобном рейде. На память каждой «буковке» «бегущей строки» сотрудники ГИБДД подарили световозращающие браслеты и брелоки со светодиодными фонариками. 29 «светлячков» отправились гулять по весенним тюменским улицам… и одна собака Гуччи, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.