Тормози заранее — флешмоб от тюменских студентов

В вечернем флешмобе приняли участие 29 студентов и одна собака Гуччи. Большинство из молодых людей, образовавших «бегущую строку» — водители. Для них призыв «Внимание! Тормози заранее!» не пустой звук. Ребятам понравилась акция, они попросили сотрудников Госавтоинспекции обязательно приглашать их еще для участия в профилактических мероприятиях. Тюменцы не оставили без внимания акцию: проезжающие сигналили, прохожие снимали студентов на мобильные телефоны, просто останавливались и смотрели за действом, некоторые предпочли присоединиться к «бегущей строке», правда без букв.