Студвесну открыли Кот Матроскин и Дядя Федор

Областной фестиваль «Студенческая весна» открылся 16 апреля на сцене дворца искусств «Пионер».



Зрителей ожидала насыщенная концертная программа. Приветствовали присутствующих герои из любимого всеми мультфильма «Простоквашино»: Дядя Федор, Галчонок, Почтальон Печкин, Кот Матроскин и Шарик. Сказочные персонажи решали непростую задачу: в каком же из направлений «Студенческой весны-2014» принять участие Дяде Федору?



В этом им помогали творческие коллективы и талантливые солисты: вокальная студия ТюмГУ Singles, театр танца «Виктори», стиль-студия ТюмГАСУ"Кружева», театр танца ТюмГНГУ «Проспект», хореографическая студия ТюмГУ"Акцент», коллектив ТГАКИСТ"Контраст», театр-студия ТГАКИСТ"Дом дураков».



Со сложным акробатическим номером выступил Владислав Штофа (ТюмГНГУ), а Евгения Тажидинова (ТГАКИСТ) покорила всех сильным и красивым вокалом.



«Основная задача фестиваля — сформировать из числа победителей делегацию от Тюменской области, которая поедет представлять наш регион на Всероссийской „Студенческой весне“. Она пройдет в Тольятти и в Самарской области. И мы поедем туда побеждать», — отметил на открытии директор областного департамента по спорту и молодежной политике Дмитрий Грамотин.



Как сообщает отдел информации «Областного центра дополнительного образования детей и молодежи», фестиваль продлится до 21 апреля, и каждый день по всему городу будут вести свою работу площадки по следующим направлениям:



— Музыкальное — ТГАКИСТ (Колледж искусств, ул. Республики, 152);

— Хореографическое — Дворец искусств «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46);

— Театральное — ТГАКИСТ (ул. Республики, 2);

— Оригинальный жанр, Мода — ТГНГУ (ул. Володарского, 56);

— Концертная программа — ТГАСУ СК «Зодчий» (улю Луначарского, 2, корп. 5);

— Журналистика — дворец искусств «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46);

— Интеллектуальные игры — СТК «Дом природы, техники и спорта» (ул. Геологоразведчиков, 6а).



И в последний день фестиваля — 21 апреля — состоится грандиозный гала-концерт в «Тюменском драматическом театре».