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Студвесну открыли Кот Матроскин и Дядя Федор

17 апреля 2014, 14:02
Областной фестиваль «Студенческая весна» открылся 16 апреля на сцене дворца искусств «Пионер».
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Тюмень

Областной фестиваль «Студенческая весна» открылся 16 апреля на сцене дворца искусств «Пионер».

Зрителей ожидала насыщенная концертная программа. Приветствовали присутствующих герои из любимого всеми мультфильма «Простоквашино»: Дядя Федор, Галчонок, Почтальон Печкин, Кот Матроскин и Шарик. Сказочные персонажи решали непростую задачу: в каком же из направлений «Студенческой весны-2014» принять участие Дяде Федору?

В этом им помогали творческие коллективы и талантливые солисты: вокальная студия ТюмГУ Singles, театр танца «Виктори», стиль-студия ТюмГАСУ"Кружева», театр танца ТюмГНГУ «Проспект», хореографическая студия ТюмГУ"Акцент», коллектив ТГАКИСТ"Контраст», театр-студия ТГАКИСТ"Дом дураков».

Со сложным акробатическим номером выступил Владислав Штофа (ТюмГНГУ), а Евгения Тажидинова (ТГАКИСТ) покорила всех сильным и красивым вокалом.

«Основная задача фестиваля — сформировать из числа победителей делегацию от Тюменской области, которая поедет представлять наш регион на Всероссийской „Студенческой весне“. Она пройдет в Тольятти и в Самарской области. И мы поедем туда побеждать», — отметил на открытии директор областного департамента по спорту и молодежной политике Дмитрий Грамотин.

Как сообщает отдел информации «Областного центра дополнительного образования детей и молодежи», фестиваль продлится до 21 апреля, и каждый день по всему городу будут вести свою работу площадки по следующим направлениям:

— Музыкальное — ТГАКИСТ (Колледж искусств, ул. Республики, 152);
— Хореографическое — Дворец искусств «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46);
— Театральное — ТГАКИСТ (ул. Республики, 2);
— Оригинальный жанр, Мода — ТГНГУ (ул. Володарского, 56);
— Концертная программа — ТГАСУ СК «Зодчий» (улю Луначарского, 2, корп. 5);
— Журналистика — дворец искусств «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46);
— Интеллектуальные игры — СТК «Дом природы, техники и спорта» (ул. Геологоразведчиков, 6а).

И в последний день фестиваля — 21 апреля — состоится грандиозный гала-концерт в «Тюменском драматическом театре».

С полной программой фестиваля можно познакомиться в разделе «Афиша».

#Новости#Студвесна#Тюмень#Ирина#Культура
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