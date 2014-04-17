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Сообщить о «серой» зарплате можно анонимно

17 апреля 2014, 09:28
О недобросовестном работодателе, который платит минимальные страховые взносы и «серую» зарплату, тюменцы могут сообщить анонимно.
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Тюмень

Напомним, с 1 января 2015 года в России вводится новый порядок формирования пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии в системе обязательного пенсионного страхования.

Как отмечает пресс-служба отделения ПФР по Тюменской области, ключевыми факторами, влияющими на размер будущей пенсии, являются: размер заработной платы, длительность стажа, а также возраст обращения за назначением трудовой пенсии.

Чем выше зарплата и продолжительнее общий стаж, тем выше будет размер трудовой пенсии по старости, но только с «белой» зарплаты отчисляются страховые взносы в Пенсионный фонд России и у граждан формируются пенсионные накопления. При «серых» схемах оплаты труда взносы уплачиваются в минимальном размере. Если взносы не уплачиваются совсем, то время работы не засчитывается в стаж. Соглашаясь на «серую» зарплату, гражданин рискует получать низкую пенсию.

Среди дополнительных рисков при «серой» зарплате: выплата лишь «белой» части заработной платы в случае конфликта с начальником, оплата больничного, исходя из «белой» части зарплаты. А также риск не получить в полном объеме отпускные, расчет при увольнении, почти полностью лишиться социальных гарантий, связанных с сокращением, обучением, рождением ребенка и прочими ситуациями.

Стремитесь заработать большой стаж и работайте в успешной компании, которая платит «белую» зарплату. Такая зарплата гарантирует отчисление страховых платежей в систему обязательного пенсионного страхования.

Тюменцы могут сообщить о недобросовестном работодателе, заполнив анонимную анкету, которая размещена на странице Отделения сайта ПФР в разделе «Информация Отделения». Анкету можно отправить по скайпу pfr_72 или на электронную почту [email protected], либо оставить в территориальном органе ПФР по месту жительства.

Также, проверить состояние Вашего пенсионного счета можно:

— лично обратившись в Пенсионный фонд по месту жительства или работы;

— через банки-партнеры ПФР («Сбербанк России», «Банк Уралсиб», «Газпромбанк», «Банк Москвы», «Банк ВТБ 24»);

— через интернет-портал государственных услуг.

Фото: vtambove.ru

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