Сообщить о «серой» зарплате можно анонимно

Напомним, с 1 января 2015 года в России вводится новый порядок формирования пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии в системе обязательного пенсионного страхования.
Как отмечает пресс-служба отделения ПФР по Тюменской области, ключевыми факторами, влияющими на размер будущей пенсии, являются: размер заработной платы, длительность стажа, а также возраст обращения за назначением трудовой пенсии.
Чем выше зарплата и продолжительнее общий стаж, тем выше будет размер трудовой пенсии по старости, но только с «белой» зарплаты отчисляются страховые взносы в Пенсионный фонд России и у граждан формируются пенсионные накопления. При «серых» схемах оплаты труда взносы уплачиваются в минимальном размере. Если взносы не уплачиваются совсем, то время работы не засчитывается в стаж. Соглашаясь на «серую» зарплату, гражданин рискует получать низкую пенсию.
Среди дополнительных рисков при «серой» зарплате: выплата лишь «белой» части заработной платы в случае конфликта с начальником, оплата больничного, исходя из «белой» части зарплаты. А также риск не получить в полном объеме отпускные, расчет при увольнении, почти полностью лишиться социальных гарантий, связанных с сокращением, обучением, рождением ребенка и прочими ситуациями.
Стремитесь заработать большой стаж и работайте в успешной компании, которая платит «белую» зарплату. Такая зарплата гарантирует отчисление страховых платежей в систему обязательного пенсионного страхования.
Тюменцы могут сообщить о недобросовестном работодателе, заполнив анонимную анкету, которая размещена на странице Отделения сайта ПФР в разделе «Информация Отделения». Анкету можно отправить по скайпу pfr_72 или на электронную почту [email protected], либо оставить в территориальном органе ПФР по месту жительства.
Также, проверить состояние Вашего пенсионного счета можно:
— лично обратившись в Пенсионный фонд по месту жительства или работы;
— через банки-партнеры ПФР («Сбербанк России», «Банк Уралсиб», «Газпромбанк», «Банк Москвы», «Банк ВТБ 24»);
Фото: vtambove.ru