Сообщить о «серой» зарплате можно анонимно

Чем выше зарплата и продолжительнее общий стаж, тем выше будет размер трудовой пенсии по старости, но только с «белой» зарплаты отчисляются страховые взносы в Пенсионный фонд России и у граждан формируются пенсионные накопления. При «серых» схемах оплаты труда взносы уплачиваются в минимальном размере. Если взносы не уплачиваются совсем, то время работы не засчитывается в стаж. Соглашаясь на «серую» зарплату, гражданин рискует получать низкую пенсию.