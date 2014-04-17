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Сбербанк проводит Международную студенческую олимпиаду

17 апреля 2014, 17:48
Сбербанк России совместно с РАНХиГС при Президенте РФ организует Международную студенческую олимпиаду по управлению коммерческим банком «Banks Battle 2014». Сбербанк также выступает генеральным партнером проекта.

В проекте могут принять участие студенты до 25 лет, обучающиеся по программ первого высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) вузов России, Беларуси, Украины и Казахстана и ряда европейских стран.

Основой «Banks Battle» является комплексный экономический симулятор — компьютерная модель, которая имитирует процесс управления коммерческим банком в условиях виртуальной экономической среды. Программа обеспечивает равные условия участия для всех команд и беспристрастность оценки качества управления банком.

В ходе Олимпиады участники имеют возможность стать топ-менеджерами виртуальных банков и управлять ими на протяжении четырех игровых лет. Командам из трех-четырех человек предстоит разработать и последовательно реализовать свою конкурентную стратегию — принимать управленческие решения и анализировать полученные финансовые результаты.

Отборочный этап будет проходить через Интернет, после чего лучшие команды сразятся между собой в полуфиналах. Десять лучших студенческих команд встретятся в Москве, чтобы определить международного чемпиона по управлению коммерческим банком.

Лучшие команды получат ценные призы от Сбербанка. Главный приз — недельный study-tour в один из мировых финансовых центров для участников команды-победителя.

Регистрация участников открыта на официальном сайте Олимпиады — banksbattle.ru. Зарегистрировать свою команду можно до 25 апреля 2014 года.

#Новости#Западно-Сибирский банк Сбербанка России#Дарья#Общество
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