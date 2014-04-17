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С 1 июня курить в поездах будет нельзя

17 апреля 2014, 11:45
Курить в поездах дальнего следования полностью запретят с 1 июня 2014 года. Специальных зон для курения в вагонах не будет.
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Тюмень

«Эта проблема для курильщиков нашими силами и средствами решена быть не может, потому что законодатель категорически обозначил запрет курения без оговорок о создании каких-либо особых условий. Первоначально в проекте федерального закона эта оговорка о создании специальных зон была. Затем при обсуждении ее исключили», — рассказал вице-президент компании РЖД Михаил Акулов.

Он также отметил, что вопрос будет стоять очень остро по администрированию этой нормы закона. Он пояснил, что наказывать курильщиков за нарушения могут только соответствующие федеральные органы исполнительной власти, имеющие право наложения административного взыскания. Железнодорожники, как перевозчик, не имеют право административного воздействия на курильщиков, добавил Акулов.

Фото: clubs.ya.ru

#Новости#РЖД#Курение#Тюмень#Саша#Общество
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