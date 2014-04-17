С 1 июня курить в поездах будет нельзя

«Эта проблема для курильщиков нашими силами и средствами решена быть не может, потому что законодатель категорически обозначил запрет курения без оговорок о создании каких-либо особых условий. Первоначально в проекте федерального закона эта оговорка о создании специальных зон была. Затем при обсуждении ее исключили», — рассказал вице-президент компании РЖД Михаил Акулов.