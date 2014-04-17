Портфолио ученика поможет поступить в вуз

Кроме того, Минобрнауки подготовило законопроект о порядке поощрения выпускников школ, в том числе награждение их медалями. Согласно документу, каждый субъект России будет сам определять вид поощрения особо отличившихся учеников.
«Согласно законопроекту, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, смогут определять вид и порядок поощрения обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе награждать выпускников медалями», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Как сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на «Интерфаксу», ранее глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов заявил, что на федеральном уровне никаких льгот для выпускников с золотыми медалями не предусматривается и что знаки отличия будут учитываться в портфолио ученика наряду с ЕГЭ. Он напомнил, что медалисты не пользуются льготами с 2009 года.
По имеющимся данным, портфолио ученика — его внеклассные достижения, которые должны учитываться наряду с ЕГЭ при приеме в вузы, — будет введено с 2015 года.
Фото: lenta.ru