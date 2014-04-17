Портфолио ученика поможет поступить в вуз

Как сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на «Интерфаксу», ранее глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов заявил, что на федеральном уровне никаких льгот для выпускников с золотыми медалями не предусматривается и что знаки отличия будут учитываться в портфолио ученика наряду с ЕГЭ. Он напомнил, что медалисты не пользуются льготами с 2009 года.