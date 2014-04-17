Покончил с собой, бросившись под колеса фуры?

Еще один человек погиб в ДТП, произошедшем в Тюмени на улице Щербакова, возле здания № 159. Там около пяти часов вечера водители стали пропускать выезжающий из кармана автобус. Водитель автомобиля Lada Priora не стал стоять в потоке, а выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем ИЖ «Ода». 44-летний водитель «Оды» скончался на месте ДТП. У водителя «Приоры» гематома на лбу. В аварии побиты еще три автомобиля: «Лада» восьмой модели, внедорожник Mitsubishi и Geely. Люди из них не пострадали.