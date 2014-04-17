Покончил с собой, бросившись под колеса фуры?

Девять дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Тюменской области 16 апреля, два человека погибли, 11 ранены.
31-летний мужчина погиб под колесами фуры около семи часов утра на 24-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский. По предварительным данным, он намеренно бросился под грузовик, сведя таким способом счеты с жизнью.
Еще один человек погиб в ДТП, произошедшем в Тюмени на улице Щербакова, возле здания № 159. Там около пяти часов вечера водители стали пропускать выезжающий из кармана автобус. Водитель автомобиля Lada Priora не стал стоять в потоке, а выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем ИЖ «Ода». 44-летний водитель «Оды» скончался на месте ДТП. У водителя «Приоры» гематома на лбу. В аварии побиты еще три автомобиля: «Лада» восьмой модели, внедорожник Mitsubishi и Geely. Люди из них не пострадали.
ДТП на Щербакова / пресс-служба Управления ГИБДД ТО
Три человека получили травмы в ДТП на улице Республики в районе поворота к ТЦ «Привоз». Около полудня здесь столкнулись Daewoo Nexia и Lada Priora. От удара иномарку отбросило на тротуар, к счастью, пешеходы не пострадали. Предварительно, 47-летний водитель Daewoo при повороте не пропустил Lada. Водитель и пассажир отечественного автомобиля, молодые люди 29-ти и 21-го года, получили рваные и резаные раны лица и травмы глаз. У водителя второго автомобиля травма головы и ушибы. Обстоятельства ДТП выясняются.
ДТП у «Привоза» / пресс-служба Управления ГИБДД ТО
Мотоцикл Honda и автомобиль BMW столкнулись в восьмом часу вечера на улице Республики, у здания № 219. Предварительно, водитель мотоцикла неправильно выбрал дистанцию. В результате 40-летний мотоциклист получил ушиб обеих рук, у 23-летней пассажирки мотоцикла ушиб грудной клетки. Водительского удостоверения категории «А» у мотоциклиста нет.
ДТП на улице Республики / пресс-служба Управления ГИБДД ТО
Примерно в это же время на улице Дружбы у дома № 92 из-за нарушения правил обгона столкнулись Toyota и ВАЗ 2114, после этого одну из машин отбросило на препятствие. 26-летний водитель иномарки получил перелом кисти и рваную рану головы.
ДТП на улице Дружбы/ пресс-служба Управления ГИБДД ТО
Два скутера столкнулись днем в селе Аромашево из-за нарушения дистанции одним из скутеристов. 17-летняя девушка получила в результате ДТП перелом ноги и рваную рану щиколотки.
Ford и скутер столкнулись в Ялуторовске на улице Комсомольской. Предварительно, водитель автомобиля не пропустил скутер, на котором ехал 16-летний подросток. Пострадавший скутерист ушиб ногу.
Еще один труп обнаружили инспекторы ДПС вечером на въезде в садоводческое общество «Сирень» на Велижанском тракте. По предварительным данным, водитель «Лады» 14-й модели умер от передозировки наркотиками. Признаки насильственной смерти на теле мужчины отсутствуют, на передней панели автомобиля лежал шприц, сообщают в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.