Поблагодарить ветеранов можно по почте

Всероссийская акция «Благодарность земляков» проводится ФГУП «Почта России» третий год подряд. В 2012 году акция проводилась только в 25 регионах. Тогда было собрано и доставлено около 300 тысяч поздравительных открыток для ветеранов. В 2013 году акция проводилась уже на территории всей страны — в ней приняли участие сотни тысяч человек, а почтальоны доставили ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла более полумиллиона поздравлений. Свою лепту в общее дело внесли почтовики и жители Тюменской области — они вручили ветеранам около 3 тысяч открыток, и именно жители Тюменской и Челябинской областей стали в прошлом году самыми активными участниками акции, направившими наибольшее количество «благодарностей от земляков».