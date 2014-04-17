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Поблагодарить ветеранов можно по почте

17 апреля 2014, 14:25
В Тюмени, как и в других регионах России стартует ставшая уже традиционной социальная акция Почты России «Благодарность земляков», приуроченная к 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Вплоть до 9 мая в отделениях почтовой связи региона каждый желающий сможет приобрести и подписать поздравительные открытки ветеранам. Праздничные послания будут торжественно вручаться участникам войны вместе с президентскими письмами к Дню Победы. Для сбора поздравительных открыток в почтовых отделениях будут установлены специальные ящики, рассказывают в пресс-службе почты.

Чтобы поздравить ветерана, достаточно с 21 апреля по 9 мая купить маркированную открытку или маркированный конверт праздничной тематики в любом почтовом отделении и написать на открытке или в письме свои пожелания. Отправитель может не знать адреса и имени ветерана, но признание величия его подвига, выраженное в поздравлении, российские почтальоны обязательно доставят всем ветеранам к 9 мая.

Традиционно в акции примут участие школы города Тюмени и Тюменской области. Как рассказывают в почте, тюменцы все охотнее присоединяются к акции. Участвуют и пожилые люди, которые знают о войне не по наслышке, и учащиеся, война для которых — история из учебника.

Всероссийская акция «Благодарность земляков» проводится ФГУП «Почта России» третий год подряд. В 2012 году акция проводилась только в 25 регионах. Тогда было собрано и доставлено около 300 тысяч поздравительных открыток для ветеранов. В 2013 году акция проводилась уже на территории всей страны — в ней приняли участие сотни тысяч человек, а почтальоны доставили ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла более полумиллиона поздравлений. Свою лепту в общее дело внесли почтовики и жители Тюменской области — они вручили ветеранам около 3 тысяч открыток, и именно жители Тюменской и Челябинской областей стали в прошлом году самыми активными участниками акции, направившими наибольшее количество «благодарностей от земляков».

#Новости#День Победы#Благотворительные акции#Ветераны#Дарья#Общество
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