Открылась вторая линия завода по производству теплоизоляции «Эковер»

Завод «Эковер» — это современное высокотехнологичное предприятие по выпуску базальтовой тепло- и звукоизоляции. Запуск предприятия, мощностью 45 000 тонн готовой продукции в год, состоялся в 2010 году и стал важным этапом диверсификации производства горно-обогатительного комбината ОАО «Ураласбест», а также значимым событием для экономического и социального развития моногорода Асбест.
Сегодня завод выпускает 25 видов теплоизоляции. По качеству продукция не уступает лучшим мировым аналогам. С открытием второй линии завода выпуск готовой продукции составит около 94 000 тонн в год, а выпуск товарной продукции возрастет до 2,5 миллиардов рублей в год. Ввод в действие завода «Эковер» позволил открыть около 400 новых рабочих мест.
За достаточно короткий срок новый завод комбината ОАО «Ураласбест» обеспечивает уже 25% рынка теплоизоляции в УрФО, а также осуществляет поставку продукции на рынки Поволжья, Сибири, Республики Казахстан, Республики Узбекистан. Удвоение производственной мощности однозначно повлечет за собой региональное развитие — планируется освоить рынки ЦФО, Юга России. Общий объем инвестиций в предприятие «Эковер» составил около 4,5 миллиардов рублей.
«Радует, что предприятие, несмотря на фундаментальную мощь (ОАО „Ураласбест“ обеспечивает 21% производства хризотилового асбеста в мире, — прим.), занимается другими видами бизнеса, — подчеркнул председатель правительства Свердловской области Денис Паслер. — Сегодня мы видим современное, конкурентоспособное производство теплоизоляционных материалов».
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