Открылась вторая линия завода по производству теплоизоляции «Эковер»

Сегодня завод выпускает 25 видов теплоизоляции. По качеству продукция не уступает лучшим мировым аналогам. С открытием второй линии завода выпуск готовой продукции составит около 94 000 тонн в год, а выпуск товарной продукции возрастет до 2,5 миллиардов рублей в год. Ввод в действие завода «Эковер» позволил открыть около 400 новых рабочих мест.