Опрессовки: горячую воду начнут отключать уже в мае

О том, как идет подготовка к новому отопительному сезону 2014–2015 годов, рассказал на заседании постоянной комиссии по экономике и ЖКХ Тюменской гордумы директор департамента городского хозяйства местной администрации Александр Шпиренко.
По его словам, «УТСК» планирует проводить опрессовки семи участков теплосетей с 15 мая по 20 августа. Период опрессовки по каждому из участков составит 14 календарных дней. Также в рамках подготовительных работ запланированы профилактические мероприятия на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и замена 2,2 км сетей в двухтрубном исчислении. За счет бюджета планируется поменять 12 км муниципальных сетей в двухтрубном исчислении. Объем финансирования запланирован — это почти 290 млн рублей. ОАО «Тепло Тюмени» планируется выполнить капитальный ремонт тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, протяженностью 4,5 км (в двухтрубном исчислении).
Удивительно, но в информации администрации города Тюмени о планируемых мероприятиях по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Тюмени к работе в осенне-зимний период 2014–2015 годов красуется фраза: «Аварии на инженерных сетях в осенне-зимний период 2012–2013 годов и 2013–2014 годов не зафиксированы». При этом Александр Шпиренко не отрицает, что аварии-то были — вся Тюмень помнит замерзающие дома на Харьковской этой зимой. «Программа по ремонту составлялась два года назад, этот участок туда не вошел. Участок достаточно аварийный, мы вторую зиму подряд зафиксировали там аварии. Но прогнозировать места порывов практически невозможно…», — пояснил руководитель департамента.
Тем не менее, Александр Шпиренко заявляет, что с «УТСК» ведется плотная работа. «В прошлом году мы добились ремонта еще одного проблемного участка по улице Ямской. Там переложен большой участок сети, увеличена пропускная способность. Запущен также участок по улице Запольной, что позволило создать резервный источник питания с другой стороны центра города. Работа ведется постоянно, и ситуация улучшается. Есть проблемные вопросы в части регулировки и наладки — с начала отопительного сезона не очень удачно получилось организациям отладить необходимые параметры, чтобы в каждом доме сразу было нормативное тепло», — рассказал Александр Игоревич и добавил, что срок работы новых сетей 25 лет, «но сколько они прослужат по факту, прогнозировать трудно. По крайне мере мы отслеживаем ситуацию на тех участках, которые мы перекладывали последние три года. На этих участках аварий и повреждений нет». Депутаты напомнили об одном нерадивом подрядчике — «ГолдФьюче». По словам Шпиренко, объекты, взятые этой компанией еще в 2012 году, все были завершены.
Добавим, что ООО «Тюмень Водоканал» в летний период планирует отремонтировать 9 объектов водоснабжения (- ул. Московский тракт, 131 (до ЦТП); ул. Немцова, 41; ул. Широтная, 65; ул. Ялуторовская, 23; ул. Пржевальского, 41, 41/1; ул. Загородная, 9а; ул. 50 лет Октября, 21а; ул. Червишевский тракт, 94; ул. Одесская, 44) и 6 км сетей. Запланированы также мероприятия по разработке проектной документации на выполнение мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения (15 объектов) и водоотведения (6 объектов). Планируемая сумма финансовых затрат на проведение мероприятий на объектах водоснабжения и водоотведения за счет бюджетных средств составляет 6 551,5 тысяч рублей.
ОАО «СУЭНКО» планирует за свой счет выполнить капитальный ремонт многих километров сетей и ремонт энергообъектов. ОАО «Тюменьэнерго» в свою очередь запланировало выполнение мероприятий по ремонту воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП-986 в п. Верхний Бор и ремонту комплектных трансформаторных подстанций для обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей. Финансирование указанных мероприятий также планируется за счет тарифной составляющей. В рамках капитального и текущего ремонтов на 2014 год ООО «Энерго Тюмень» запланировано выполнение мероприятий по ремонту линии электропередачи ВЛ-10 кВ в районе проезда Воронинские горки, СНТ «Весна» и СНТ «Париж». Финансирование указанных мероприятий планируется за счет тарифной составляющей.
Напоминаем, что не всегда по окончании опрессовочных работ в домах тюменцев появляется горячее водоснабжение, зачастую это связано с ремонтами других сетевых компаний, с порывами на сетях или с ремонтом в самом доме. Готовимся, горожане, к зиме летом. Ждем отключений, запасаемся терпением.