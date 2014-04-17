Опрессовки: горячую воду начнут отключать уже в мае

Тем не менее, Александр Шпиренко заявляет, что с «УТСК» ведется плотная работа. «В прошлом году мы добились ремонта еще одного проблемного участка по улице Ямской. Там переложен большой участок сети, увеличена пропускная способность. Запущен также участок по улице Запольной, что позволило создать резервный источник питания с другой стороны центра города. Работа ведется постоянно, и ситуация улучшается. Есть проблемные вопросы в части регулировки и наладки — с начала отопительного сезона не очень удачно получилось организациям отладить необходимые параметры, чтобы в каждом доме сразу было нормативное тепло», — рассказал Александр Игоревич и добавил, что срок работы новых сетей 25 лет, «но сколько они прослужат по факту, прогнозировать трудно. По крайне мере мы отслеживаем ситуацию на тех участках, которые мы перекладывали последние три года. На этих участках аварий и повреждений нет». Депутаты напомнили об одном нерадивом подрядчике — «ГолдФьюче». По словам Шпиренко, объекты, взятые этой компанией еще в 2012 году, все были завершены.