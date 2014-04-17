Мусор: четыре дня копили, а вывезли за час

Обратившись с вопросом в подрядную организацию «Реалист», комментарии о сложившейся ситуации и ее причинах мы так и не получили. По номеру телефона, который назвал квартальный, ответила женщина по имени Людмила. Сначала она сослалась на обед, в хамской форме отвечала на вопросы, а затем просто бросила трубку. Какое совпадение, генеральным директором подрядной организации «Реалист» является Людмила Неделька.