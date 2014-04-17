Мусор: четыре дня копили, а вывезли за час

С такой проблемой в редакцию NashGorod.ru обратилась жительница улицы Сеченова. «Возле дома № 13 находится мусорный бак, который обслуживает подрядная компания „Реалист“. Результат — мусор не вывозят почти неделю, с воскресенья! Звонки в компанию и квартальному результата не дали», — пишет тюменка.
Квартальный управы Центрального административного округа Александр Киселев, который обязан отвечать за санитарное состояние и уровень благоустройства ответил, что мусора на территории нет. «У подрядной организации была сломана машина, мусор не вывозили два дня. Сейчас там все чисто. Жители просто наводят суету и панику», — сказал он.
Обратившись с вопросом в подрядную организацию «Реалист», комментарии о сложившейся ситуации и ее причинах мы так и не получили. По номеру телефона, который назвал квартальный, ответила женщина по имени Людмила. Сначала она сослалась на обед, в хамской форме отвечала на вопросы, а затем просто бросила трубку. Какое совпадение, генеральным директором подрядной организации «Реалист» является Людмила Неделька.
Как сообщила горожанка, через час после обращений в управу Центрального административного округа и звонков в подрядную организацию мусор с улицы Сеченова вывезли. Случайность это или нет, факт остается фактом.
Фото: slavinfo.dn.ua