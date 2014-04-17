«Лето господне» в Тюмени: объединение музыки и театра

«Лето Господне» по праву можно назвать одной из вершин позднего творчества Ивана Сергеевича Шмелева (1873–1950). Страница за страницей читателю открывается удивительный мир простого русского человека, вся жизнь которого проникнута духом Христовым, освящена Святой Церковью, согрета теплой, по-детски простой и глубокой верой. Язык Шмелева органически связан со всем богатством и разнообразием живой народной речи, в нем отразилась сама душа России.