Крапивина в четвертый раз просят сделать почетным гражданином Тюмени

Завтра — последний день, когда тюменцы могут поддержать ходатайство о присвоении Владиславу Крапивину звания «Почетный гражданин города Тюмени». Это уже четвертый раз, когда всемирно известного писателя родившегося в Тюмени, выдвигают на это звание: трижды в почетном титуле писателю отказывали.
Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин города Тюмени» Владиславу Крапивину поступили в комиссию по присвоению этого звания от Тюменской областной общественной организации «Общество русской культуры», Тюменского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное сообщество)», Свердловской региональной общественной детской организации «Каравелла».
«В соответствии с п. 10 Положения о звании „Почетный гражданин города Тюмени“ сообщает о проведении социологического исследования для определения степени общественного признания жителями города Тюмени выдающихся заслуг Владислава Петровича Крапивина и присвоения ему звания „Почетный гражданин города Тюмени“», сообщают в пресс-службе комиссии по присвоению почетного звания.
Жителей города Тюмени до 18 апреля просят высказать свое мнение об известности личности кандидата, его заслугах и значимости этих заслуг перед жителями города Тюмени по многоканальному телефону информационно-диспетчерской службы администрации города Тюмени 45-15-20 или 051. Письменные обращения можно отправлять или приносить по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, 20, каб. 508 либо по электронной почте [email protected]
Добавим также, что в комиссию поступило ходатайство и о присвоении звания почетного гражданина Вадиму Макаровичу Шитову.
Справка:
Владислав Петрович Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени в семье педагогов. В 1956 году окончил тюменскую среднюю школу № 25. В 1961 году окончил отделение журналистики филологического факультета Уральского государственного университета ( Свердловск).
На последних курсах университета работал внештатным корреспондентом газеты «Вечерний Свердловск», тогда же начал писать первые рассказы для детей. Первые публикации появились в 1959 году. После окончания университета несколько лет работал литературным сотрудником и заведующим отделом в журнале «Уральский следопыт».
В 1964 году Крапивин был принят в Союз писателей СССР и начал творческую работу. В 1996 году на Всероссийском конкурсе читательских симпатий «Золотой ключик» он был отмечен как лучший детский писатель России.
За годы литературной деятельности писателем было создано более 350 произведений. Наиболее полное собрание сочинений Крапивина, выпущенное издательством «Эксмо» в Москве, включает более 30 томов.
Книги Владислава Петровича Крапивина переведены на многие иностранные языки. Некоторые его произведения были экранизированы.
Владислав Петрович Крапивин активно совмещал работу писателя с волонтерской педагогической деятельностью, включающей постоянные занятия с ребятами-подростками по различным направлениям. Активно выступал на съездах, совещаниях Союза писателей, рассказывая о защите интересов детства и развитии детских неформальных общественных объединений.
С середины 70-х годов под влиянием крапивинской «Каравеллы» в Свердловской области и республиках СССР начали работать более сотни детских внешкольных объединений, составивших ассоциацию разновозрастных дружин и отрядов.
В 2007 году писатель переехал с семьей из Екатеринбурга в Тюмень, где успешно преподавал на филологическом факультете в Тюменском государственном университете. В результате его деятельности была создана студенческая школа литературного мастерства, направленная на обучение и поддержку молодых талантливых литераторов.
За шесть с половиной лет жизни в Тюмени писатель принял участие в создании литературно-краеведческого центра, написал десять книг, большинство из которых посвящено теме тюменского детства. Все книги были опубликованы в столичных издательствах, некоторые получили литературные премии.
При участии Крапивина создан фонд по поддержке начинающих писателей. Он проводит работу по популяризации чтения как необходимого средства развития подрастающих поколений. Писатель неоднократно награжден высокими государственными наградами за активную гражданскую позицию, проявленную в литературном творчестве и воспитании детей.