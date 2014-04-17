Крапивина в четвертый раз просят сделать почетным гражданином Тюмени

Жителей города Тюмени до 18 апреля просят высказать свое мнение об известности личности кандидата, его заслугах и значимости этих заслуг перед жителями города Тюмени по многоканальному телефону информационно-диспетчерской службы администрации города Тюмени 45-15-20 или 051. Письменные обращения можно отправлять или приносить по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, 20, каб. 508 либо по электронной почте [email protected]