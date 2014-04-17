Федерация альпинизма зовет тюменцев на крымские скалы

Альпинистов ждет отдых на теплом черном море и первые шаги по скалам Паруса, Малого Паруса, Кошки (Семеиз), крыла Лебедя, скалы 14-й км (поселок Форос). В программе выезда: обучение участников азам скалолазания на вышеперечисленных скалах, технике передвижения по скальному рельефу, страховке и самостраховке.
Альпинисты будут жить в палаточном лагере на территории базы, самостоятельно готовить пищу и питаться на летней кухне, работать на скалах с инструктором или тренером федерации альпинизма, а также просто отдыхать у моря. «В течение всего периода программы возможен просто активный треккинг по побережью Черного моря, отдых без совершения скалолазных подвигов», — отметили в федерации альпинизма.
Стоимость участия 15 тысяч рублей. В эту сумму входит: трансфер Симферополь — Ялта — Форос и обратно, проживание в охраняемом палаточном лагере, питание (продукты и фрукты), аренда кухонного помещения, бесплатный душ круглосуточно, снаряжение для обеспечения безопасности на скальных маршрутах, палатки и спальные мешки. Дорогу до Симферополя и обратно, туристические экскурсии по историческим местам и баню на территории базы придется оплатить отдельно.
Заявки можно подавать уже сейчас, пока есть билеты на самолет по привлекательной цене
Вопросы можно задавать по телефонам: 8-922-262-13-40 (Тимур), 8-904-498-07-02 (Ольга).