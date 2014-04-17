Федерация альпинизма зовет тюменцев на крымские скалы

Альпинисты будут жить в палаточном лагере на территории базы, самостоятельно готовить пищу и питаться на летней кухне, работать на скалах с инструктором или тренером федерации альпинизма, а также просто отдыхать у моря. «В течение всего периода программы возможен просто активный треккинг по побережью Черного моря, отдых без совершения скалолазных подвигов», — отметили в федерации альпинизма.