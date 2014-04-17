17 водителей в области оштрафованы за фальшивые права

А житель Курганской области Владимир Горохов в 2013 году лишился водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В августе того же года он приобрел себе фальшивое водительское удостоверение, чтобы ездить на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ. 3 февраля этого года в Тюменском районе автомобиль ВАЗ 21015 под управлением Горохова остановили сотрудники ДПС и выяснили, что права водителя поддельные. Судья подверг его штрафу в размере 10 тысяч рублей.