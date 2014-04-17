17 водителей в области оштрафованы за фальшивые права

Например, житель Перми Владислав Нарыгин в 2012 году был лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Несмотря на это, мужчина в июле 2013 года купил себе поддельные права и разъезжал по стране — он занимался грузоперевозками. 4 декабря 2013 года в Тюменском районе автомобиль ГАЗ 330202 под управлением Нарыгина остановили инспекторы ДПС. При проверке документов выяснилось, что у водителя фальшивые права. Судья оштрафовал его на 7 тысяч рублей.
А житель Курганской области Владимир Горохов в 2013 году лишился водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В августе того же года он приобрел себе фальшивое водительское удостоверение, чтобы ездить на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ. 3 февраля этого года в Тюменском районе автомобиль ВАЗ 21015 под управлением Горохова остановили сотрудники ДПС и выяснили, что права водителя поддельные. Судья подверг его штрафу в размере 10 тысяч рублей.
По результатам рассмотрения уголовных дел 17 водителей были подвергнуты денежным взысканиям. Общая сумма назначенных им штрафов составила 101 тысячу рублей.
Правоохранительные органы продолжат работу по привлечению к уголовной ответственности водителей, разъезжающих по фальшивым правам, информирует прокуратура Тюменского района.