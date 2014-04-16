За нелегальный «ксенон» будут лишать прав

Госавтоинспекция при этом придерживается правового метода разрешения проблемы. По закону, управление транспортным средством со световыми приборами, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года. Инспекторы ДПС и государственные инспекторы технического надзора уже составили несколько таких административных материалов.