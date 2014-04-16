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За нелегальный «ксенон» будут лишать прав

16 апреля 2014, 09:19
Установка не предусмотренного конструкцией «ксенона», также как и тонировка стекол — нарушение требований законодательства.
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Тюмень

Мнения тюменских автомобилистов об установке газоразрядных источников света, не предусмотренной конструкцией транспортного средства и заводом-изготовителем, разделились. Одни не видят ничего плохого в таком «улучшении» световых характеристик, другие — выражают резко негативное отношение к слепящему свету, в том числе в письменной форме, направляя жалобы в ГИБДД.

В ГИБДД видят еще один аспект. Устанавливая не предусмотренный конструкцией «ксенон», автолюбители сознательно идут на нарушение требований законодательства. Как следствие, развивается правовой нигилизм, водитель начинает пренебрегать и другими нормами закона, что рано или поздно может привести к трагедии на дороге.

Госавтоинспекция при этом придерживается правового метода разрешения проблемы. По закону, управление транспортным средством со световыми приборами, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года. Инспекторы ДПС и государственные инспекторы технического надзора уже составили несколько таких административных материалов.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Тюменской области, работа в этом направлении будет продолжена.

Фото: headsoft.kz

#Новости#Тюмень#Транспорт#Саша#Общество
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