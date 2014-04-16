За нелегальный «ксенон» будут лишать прав

Мнения тюменских автомобилистов об установке газоразрядных источников света, не предусмотренной конструкцией транспортного средства и заводом-изготовителем, разделились. Одни не видят ничего плохого в таком «улучшении» световых характеристик, другие — выражают резко негативное отношение к слепящему свету, в том числе в письменной форме, направляя жалобы в ГИБДД.
В ГИБДД видят еще один аспект. Устанавливая не предусмотренный конструкцией «ксенон», автолюбители сознательно идут на нарушение требований законодательства. Как следствие, развивается правовой нигилизм, водитель начинает пренебрегать и другими нормами закона, что рано или поздно может привести к трагедии на дороге.
Госавтоинспекция при этом придерживается правового метода разрешения проблемы. По закону, управление транспортным средством со световыми приборами, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года. Инспекторы ДПС и государственные инспекторы технического надзора уже составили несколько таких административных материалов.
Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Тюменской области, работа в этом направлении будет продолжена.
Фото: headsoft.kz