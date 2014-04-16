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Возле Технопарка установят противотанковые ежи

16 апреля 2014, 10:55
Арт-объект «18:55» установят на площади возле Технопарка в рамках патриотической кампании «Мы помним». Он представляет собой три противотанковых ежа, а в центре расположены часы, стрелки которых стоят на 18:55 — время минуты молчания.
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Тюмень

Кроме этого, 13 чтецов военных стихов соберутся возле памятника школьникам, не вернувшимся с войны. В рамках акции «Я говорю: спасибо» учащиеся напишут письма ветеранам со словами благодарности, а «Уроки войны» в этот раз пройдут не только в реальном взаимодействии школьников и рассказчиков, но и в он-лайн режиме.

«Мы хотим, чтобы сегодня как можно больше наших граждан приняло участие в кампании, для этого каждый год мы придумываем новые формы акций. Важно, чтобы поколения нашего народа были связаны исторической нитью, и она никогда не прерывалась», — рассказывает руководитель Тюменского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Роман Чуйко.

Организаторы не стали отказываться и от ставших традиционными мероприятий: «Георгиевская лента», «Минута молчания», фотовыставка «Жизнь в оккупации», «Знамя Победы» и совместный ?проект с силовыми структурами города «Служу Отечеству!»

В целом, патриотическая кампания «Мы помним» пройдет под лозунгом «За линией фронта». Жизнь в оккупации — главная тема предстоящих мероприятий, стартуют которые с фотовыставки в сквере Борцов революции 21 апреля, а завершатся 9 мая на площади возле Технопарка.

Как сообщает пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России», дополнительную информацию о кампании можно получить здесь.

Фото: kuraev.ru

#Новости#Тюмень#9 мая#Молодая Гвардия#Саша#Общество
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