Возле Технопарка установят противотанковые ежи

Кроме этого, 13 чтецов военных стихов соберутся возле памятника школьникам, не вернувшимся с войны. В рамках акции «Я говорю: спасибо» учащиеся напишут письма ветеранам со словами благодарности, а «Уроки войны» в этот раз пройдут не только в реальном взаимодействии школьников и рассказчиков, но и в он-лайн режиме.
«Мы хотим, чтобы сегодня как можно больше наших граждан приняло участие в кампании, для этого каждый год мы придумываем новые формы акций. Важно, чтобы поколения нашего народа были связаны исторической нитью, и она никогда не прерывалась», — рассказывает руководитель Тюменского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Роман Чуйко.
Организаторы не стали отказываться и от ставших традиционными мероприятий: «Георгиевская лента», «Минута молчания», фотовыставка «Жизнь в оккупации», «Знамя Победы» и совместный ?проект с силовыми структурами города «Служу Отечеству!»
В целом, патриотическая кампания «Мы помним» пройдет под лозунгом «За линией фронта». Жизнь в оккупации — главная тема предстоящих мероприятий, стартуют которые с фотовыставки в сквере Борцов революции 21 апреля, а завершатся 9 мая на площади возле Технопарка.
Как сообщает пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России», дополнительную информацию о кампании можно получить здесь.
Фото: kuraev.ru