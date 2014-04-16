Возле Технопарка установят противотанковые ежи

Кроме этого, 13 чтецов военных стихов соберутся возле памятника школьникам, не вернувшимся с войны. В рамках акции «Я говорю: спасибо» учащиеся напишут письма ветеранам со словами благодарности, а «Уроки войны» в этот раз пройдут не только в реальном взаимодействии школьников и рассказчиков, но и в он-лайн режиме.