В центре дополнительного образования молодежи вновь сменился директор

Сергей Сергеевич родился в 1978 году в городе Тюмени. Имеет два высших профессиональных образования по педагогической и экономической специальностям. Трудовой путь начал в 2000 году с научно-педагогической работы в Тюменском государственном университете. С 2005 года на государственной гражданской службе в департаменте по спорту и молодежной политике Тюменской области, в том числе семь лет — на руководящих позициях. В должности начальника управления делами отвечал за широкий круг вопросов организационного, правового, кадрового, имущественного, технического, аналитического, информационного, коммуникационного сопровождения деятельности органа власти, также осуществлял координационно-контрольные функции в отношении «Молодежного информационно-аналитического центра». Государственный советник Тюменской области 1 класса, входит в резерв управленческих кадров Тюменской области.