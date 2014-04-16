В центре дополнительного образования молодежи вновь сменился директор

Надежду Ачкасову, у которой закончился служебный контракт, сменил Сергей Лысов, занимавший до настоящего времени должность начальника управления делами департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области.
Справка:
Сергей Сергеевич родился в 1978 году в городе Тюмени. Имеет два высших профессиональных образования по педагогической и экономической специальностям. Трудовой путь начал в 2000 году с научно-педагогической работы в Тюменском государственном университете. С 2005 года на государственной гражданской службе в департаменте по спорту и молодежной политике Тюменской области, в том числе семь лет — на руководящих позициях. В должности начальника управления делами отвечал за широкий круг вопросов организационного, правового, кадрового, имущественного, технического, аналитического, информационного, коммуникационного сопровождения деятельности органа власти, также осуществлял координационно-контрольные функции в отношении «Молодежного информационно-аналитического центра». Государственный советник Тюменской области 1 класса, входит в резерв управленческих кадров Тюменской области.
Комментируя назначение, директор департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрий Грамотин отметил: «Вверяем учреждение компетентному и опытному руководителю, хорошо знающему проблематику молодежной политики и дополнительного образования детей, владеющему современными технологиями управления и обладающему свежим взглядом на стратегию развития учреждения по инновационному пути».
Напомним, Надежда Ачкасова заняла должность главы центра год назад, сменив на этом посту Веру Шергову. Вокруг нового директора довольно быстро разгорелся скандал — часть педагогов была недовольна ее поведением и политикой. В этом году контракт с Ачкасовой не продлили.
Фото: Jeshic / wikimapia.org