Участникам пробега из Читы в Крым не понравились тюменские дороги и гаишники

Благотворительный пробег «Гураны — крымчанам» стартовал в Чите 7 апреля. За 19 дней два автофургона «Гуран» должны преодолеть около 8 тысяч километров и добраться до Симферополя. Участники пробега делают остановки в крупных городах России по пути следования, и в каждом из них фургоны пополняются подарками для воспитанников детских домов Крыма. После окончания автопробега автомобили «Гуран» будут переданы крымскому правительству в безвозмездное пользование.
На территории Тюменской области участники автопробега оказались 14 апреля, переезжая от одного остановочного пункта (Омска) до другого (Екатеринбурга). 15 апреля один из водителей «Гуранов» Семен Шифрин рассказал в видеоотчете о поездке о своем впечатлении от нашего региона.
Прежде всего, участник автопробега «прошелся» по дорогам юга области.
«И тут началась Тюменская область. Мама дорогая, роди меня обратно! Рядом с селом Абатское, мне кажется, дороги, как минимум, бомбили, потом дорабатывала артиллерия, а потом то, что осталось, возможно, ломали гусеничной техникой. Других оправданий у меня нет. Это просто кошмар», — говорит на записи Семен, отмечая, впрочем, что ближе к Тюмени дороги стали лучше, а в самом областном центре они и вовсе отличные.
Неприятный осадок остался у Шифрина и после общения с тюменскими гаишниками. По его словам, на въезде в город Евгения Гайнуллина (еще один участник пробега) остановил экипаж дорожно-патрульной службы.
«Надо понимать, что мы не на спортивных машинах, и, когда идем в караване, скорость не больше 70 км в час. Была прерывистая линия. Женя вытаскивает „Гурана“ на встречную, посмотреть, можно ли обойти фуру. Через несколько минут его остановили сотрудник ДПС и сказали, что он совершал обгон в неположенном месте. Доводы о том, что линия прерывистая, не помогли, ему тут же сказали: „Пять рублей“. Потом покричали, посмеялись, уехали — нарушения-то нет», — рассказывает Семен Шифрин.
По его словам, на выезде из Тюмени участники автопробега вновь были остановлены сотрудниками ДПС.
«Пока с Женей вели задушевные беседы, меня отвели в пост, где предложили стаканчик и зайти с ним за угол. Затем туда поместили полоску в надежде найти либо беременность, либо алкоголь. И так очень издалека, но хитро: „А далеко едете?“ Я говорю: „В Симферополь“. Они: „А на въезде в город вас проверяли?“ Ну, останавливали, говорю я. И тут старший лейтенант, не участвовавший в беседе, сказал, что видел нас по телевизору. Поэтому привет старшему лейтенанту, ты — молодец, остальные — не молодцы. Ничего напрямую сказать нельзя: когда я разговаривал, это было не вымогательство, но осадок остался», — говорит Шифрин.
Слова участника автопробега быстро разошлись как по областным, так и федеральным СМИ. Информацию, изложенную в видеоотчете, проверят сотрудники полиции — такое поручение дало руководство УМВД по Тюменской области региональному управлению ГИБДД и подразделению собственной безопасности. Как отметили в пресс-службе регионального главка, в случае, если факт попытки вымогательства будет установлен, сотрудники ДПС будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.