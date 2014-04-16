Участникам пробега из Читы в Крым не понравились тюменские дороги и гаишники

«Пока с Женей вели задушевные беседы, меня отвели в пост, где предложили стаканчик и зайти с ним за угол. Затем туда поместили полоску в надежде найти либо беременность, либо алкоголь. И так очень издалека, но хитро: „А далеко едете?“ Я говорю: „В Симферополь“. Они: „А на въезде в город вас проверяли?“ Ну, останавливали, говорю я. И тут старший лейтенант, не участвовавший в беседе, сказал, что видел нас по телевизору. Поэтому привет старшему лейтенанту, ты — молодец, остальные — не молодцы. Ничего напрямую сказать нельзя: когда я разговаривал, это было не вымогательство, но осадок остался», — говорит Шифрин.