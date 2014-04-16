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Тюменцы подарят престарелым увлажнители воздуха

16 апреля 2014, 10:19
На хорошую атмосферу в доме престарелых собирает деньги благотворительный фонд «Дельфин». Покупку престарелым увлажнителей и ионизаторов воздуха приурочат ко Дню Победы.

На хорошую атмосферу в доме престарелых собирает деньги благотворительный фонд «Дельфин». Покупку пожилым людям увлажнителей и ионизаторов воздуха приурочат ко Дню Победы.

«В честь 9 мая у нас стартует акция „Счастье можно подарить“ — организация торжества в Тюменском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Нами также организован сбор средств на необходимые товары по заявке интерната», — рассказывают в фонде.

В официальном письме из дома-интерната указано, что пожилым пригодятся по 10 увлажнителей и ионизаторов воздуха, а также комплекс «Дон», предназначенный для развития бытовых навыков мелкой моторики.

Тюменцам предлагают помочь пожилым покупкой этих вещей или перечислением средств на из покупку на счет фонда «Дельфин».

Адрес фонда — Тюмень, ул. Свердлова 5, кор. 2, 3-й этаж (пн — пт с 10 до 19 часов)

Телефоны:

601–871 — приемная,

8 (961) 209-24-42 — отдел социальных проектов,

8 (905) 824-24-64 — отдел по работе с партнерами.

Qiwi-кошелек — 89612092442

Подробности акции можно узнать в группе «Благотворительный фонд „Дельфин“» в социальной сети «ВКонтакте» или на сайте bf-delfin.ru.

#Новости#Благотворительные акции#Тюменский дом-интернат для престарелых и инвалидов#Дарья#Общество
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