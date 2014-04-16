Тюменцы подарили селянам 2000 книг

Более двух тысяч книг было передано в села Созоново и Ембаево. Во время весенней недели добра было решено возобновить сбор, рассказывают в пресс-службе регионального благотворительного общественного движения «Подари ребенку праздник!». Книгами все желающие могут поделиться до 30 апреля. Издания будут отправлены в Каскаринское и Мальковское муниципальные образования. Передать их можно одним из следующих способов: