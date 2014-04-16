Тюменцы подарили селянам 2000 книг

Не только для крымчан собирают в нашем городе книги. Тюменские волонтеры в рамках акции «Подари книгу сельской библиотеке!» передали от горожан библиотекам сел уже тысячи книг и планируют продлить акцию.
Более двух тысяч книг было передано в села Созоново и Ембаево. Во время весенней недели добра было решено возобновить сбор, рассказывают в пресс-службе регионального благотворительного общественного движения «Подари ребенку праздник!». Книгами все желающие могут поделиться до 30 апреля. Издания будут отправлены в Каскаринское и Мальковское муниципальные образования. Передать их можно одним из следующих способов:
— привезти книги с 10:00 до 21:00 в салон-магазин «Перспектива» (ул. Челюскинцев, 36, тел. 61-04-70).
— самим отвезти книги в Каскару специалистам молодежного центра «Поколение» (тел. 956–756).
— передать книги волонтерам регионального благотворительного общественного движения «Подари ребенку праздник!», позвонив по телефону: 8-912-39-45-123 (Анастасия), 8-963-454-89-20 (Софья).
Подробнее об акции можно узнать по телефону: 8-912-39-45-123 или в группе «Тюмень, подари ребёнку праздник» во «ВКонтакте».