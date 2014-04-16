Тюменцы чаще всего травятся снотворным

Как сообщает пресс-служба больницы № 1, в этом году увеличилось количество отравлений алкоголем и наркотическими веществами. За последние несколько лет структура наркотических отравлений изменилась. Сейчас преобладают отравления синтетическими наркотиками среди людей до 30 лет. Чаще получают отравления мужчины, а почти половина летальных исходов приходится на употребление алкоголя.
Для врачей-токсикологов, терапевтов, скорой помощи, анестезиологов и наркологов 18 апреля пройдет областная конференция «Актуальные вопросы токсикологии. Интенсивная терапия экзо- и эндотоксикозов».
О состоянии токсикологической службы в Тюменской области расскажет заведующая токсикологическим отделением больница № 1 Ирина Чайковская, которая также является главным внештатным специалистом токсикологом департамента здравоохранения области. Речь о тяжелых формах отравлений и о способах детоксикации будут вести заведующий отделением гемодиализа Госпиталя им. Бурденко (г. Москва) Сергей Хорошилов, профессор, заведующий областным токсикологическим центром (г. Екатеринбург) Константин Брусин и другие.
При необходимости сотрудники токсикологического отделения областной клинической больницы № 1 могут проконсультировать самих пострадавших или их родственников в случае острого отравления по телефону: 8 (3452) 28-76-01.
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