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Тюменцы чаще всего травятся снотворным

16 апреля 2014, 12:03
В Тюмени лидирующую позицию среди отравлений занимает интоксикация снотворным и нейролептикам.1 тысяча 600 человек поступило в токсикологическое отделение Областной клинической больницы № 1 в 2013 году, из них 900 пациентов наблюдались в палатах реанимации и интенсивной терапии.

Как сообщает пресс-служба больницы № 1, в этом году увеличилось количество отравлений алкоголем и наркотическими веществами. За последние несколько лет структура наркотических отравлений изменилась. Сейчас преобладают отравления синтетическими наркотиками среди людей до 30 лет. Чаще получают отравления мужчины, а почти половина летальных исходов приходится на употребление алкоголя.

Для врачей-токсикологов, терапевтов, скорой помощи, анестезиологов и наркологов 18 апреля пройдет областная конференция «Актуальные вопросы токсикологии. Интенсивная терапия экзо- и эндотоксикозов».

О состоянии токсикологической службы в Тюменской области расскажет заведующая токсикологическим отделением больница № 1 Ирина Чайковская, которая также является главным внештатным специалистом токсикологом департамента здравоохранения области. Речь о тяжелых формах отравлений и о способах детоксикации будут вести заведующий отделением гемодиализа Госпиталя им. Бурденко (г. Москва) Сергей Хорошилов, профессор, заведующий областным токсикологическим центром (г. Екатеринбург) Константин Брусин и другие.

При необходимости сотрудники токсикологического отделения областной клинической больницы № 1 могут проконсультировать самих пострадавших или их родственников в случае острого отравления по телефону: 8 (3452) 28-76-01.

Фото: news.rufox.ru

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