Тюменцы чаще всего травятся снотворным

Как сообщает пресс-служба больницы № 1, в этом году увеличилось количество отравлений алкоголем и наркотическими веществами. За последние несколько лет структура наркотических отравлений изменилась. Сейчас преобладают отравления синтетическими наркотиками среди людей до 30 лет. Чаще получают отравления мужчины, а почти половина летальных исходов приходится на употребление алкоголя.