Тюменская группа пытается раскрутиться в России и не только

Клип «Герой» вышел 4 марта на официальном сайте группы *ужезима (www.uzhezima.ru). В начале апреля он был также размещен на одном из самых популярных российских музыкальных YouTube-каналов ELLO в категории «ELLO Up», которая поддерживает молодых музыкантов.