nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменская группа пытается раскрутиться в России и не только

16 апреля 2014, 15:37
Клип на песню «Герой» тюменской инди-поп-группы *ужезима отобрала музыкальная редакция телеканала Russian musicbox для участия в программе «Раскрутка».
Сюжет
Тюмень

Итоговый выпуск выйдет 30 апреля в 22:00 по тюменскому времени, тогда и назовут победителя, сообщает центр по связям с общественностью «Молодежного информационно-аналитического центра». Победителем станет участник, получивший наибольшее количество смс-голосов.

Поддержать тюменскую группу можно, отправив слово ЛИДЕР2 на номер 6150 (стоимость не более 36 рублей).

Клип «Герой» вышел 4 марта на официальном сайте группы *ужезима (www.uzhezima.ru). В начале апреля он был также размещен на одном из самых популярных российских музыкальных YouTube-каналов ELLO в категории «ELLO Up», которая поддерживает молодых музыкантов.

Russian Musicbox — молодежный музыкальный телеканал. Его вещание ведется в более 500 городах России, стран СНГ и Балтии, всех странах Европы и дальнего зарубежья.

#Новости#Музыка#Телевидение#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25