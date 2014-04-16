Тюменская группа пытается раскрутиться в России и не только

Итоговый выпуск выйдет 30 апреля в 22:00 по тюменскому времени, тогда и назовут победителя, сообщает центр по связям с общественностью «Молодежного информационно-аналитического центра». Победителем станет участник, получивший наибольшее количество смс-голосов.
Поддержать тюменскую группу можно, отправив слово ЛИДЕР2 на номер 6150 (стоимость не более 36 рублей).
Клип «Герой» вышел 4 марта на официальном сайте группы *ужезима (www.uzhezima.ru). В начале апреля он был также размещен на одном из самых популярных российских музыкальных YouTube-каналов ELLO в категории «ELLO Up», которая поддерживает молодых музыкантов.
Russian Musicbox — молодежный музыкальный телеканал. Его вещание ведется в более 500 городах России, стран СНГ и Балтии, всех странах Европы и дальнего зарубежья.