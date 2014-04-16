Россия приостановила ввоз молочной продукции украинского производства

Ограничен ввоз молочной продукции нескольких украинских предприятий: «Рось», филиала «Ахтырского сыркомбината», «Пирятинского сыркомбината», «Гадячсыр», «Золотоношского маслодельного комбината» и «Техмолпрома». Об этом сообщает администрация города Тюмени со ссылкой на департамент потребительского рынка.