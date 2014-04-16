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Россия приостановила ввоз молочной продукции украинского производства

16 апреля 2014, 14:43
Приостановлен ввоз молочной продукции украинского производства на территорию Российской Федерации.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщает, что при исследовании молочной продукции производства Украины выявлены нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей.

Ограничен ввоз молочной продукции нескольких украинских предприятий: «Рось», филиала «Ахтырского сыркомбината», «Пирятинского сыркомбината», «Гадячсыр», «Золотоношского маслодельного комбината» и «Техмолпрома». Об этом сообщает администрация города Тюмени со ссылкой на департамент потребительского рынка.

В случае выявления в обороте указанной продукции просьба сообщить в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Телефон: 20-88-24, факс 20-64-92, электронный адрес: [email protected] tyumen-service. ru.

Фото: narod-sredstva.ucoz.ru

#Новости#Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области#Молочные продукты#Саша#Общество
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