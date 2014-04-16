Рак — не приговор. Если не терять времени

Столкнувшись с таким шокирующим диагнозом, как рак, пациенты и их семьи зачастую пребывают в растерянности и не всегда знают, что всегда можно обратиться за советом и помощью к самым известным врачам, в том числе и за рубежом. И сделать это проще, чем кажется.

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