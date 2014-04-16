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Рак — не приговор. Если не терять времени

16 апреля 2014, 09:01
Столкнувшись с таким шокирующим диагнозом, как рак, пациенты и их семьи зачастую пребывают в растерянности и не всегда знают, что всегда можно обратиться за советом и помощью к самым известным врачам, в том числе и за рубежом. И сделать это проще, чем кажется.

Столкнувшись с таким шокирующим диагнозом как рак, пациенты и их семьи зачастую пребывают в растерянности и не всегда знают, что всегда можно обратиться за советом и помощью к самым известным врачам, в том числе и за рубежом. И сделать это проще, чем кажется.

Представительство «Анадолу» в Тюмени работает уже больше года и ежемесячно десятки тюменцев отправляются к стамбульским профессорам за помощью.

Цены в «Анадолу» на 30 — 50% дешевле, чем в Германии и Израиле. Также важно учесть безвизовый въезд, бесплатные услуги переводчиков 24/7, бесплатный трансфер из аэропорта и обратно, постоянную поддержку русскоговорящей команды на протяжении всего пребывания пациента в центре и после его возвращения на родину.

Вот некоторые врачи «Анадолу», которые готовы помочь советом тюменцам:

Профессор Джемиль Уйгур

уролог, онкохирург, член американской урологической ассоциации (AUA).

Сфера профессиональных интересов:

— рак простаты;

— рак мочевого пузыря;

— рак почек и надпочечников;

— роботическая хирургия в онкоурологии.

Профессор Кайыхан Энгин

экс-сотрудник Национального института рака (National Cancer Institute), США.

Сфера профессиональных интересов:

— лучевая терапия опухолей;

— радиохирургическая система «Кибер-нож»;

— гипертермия;

— рак легких;

— опухоли головного мозга.

Профессор Фатих Агалар

хирург, член американской коллегии хирургов (FACS).

Сфера профессиональных интересов:

— хирургия толстой, прямой кишки и ануса;

— минимально инвазивная и лапароскопическая хирургия;

— роботизированная хирургия da Vinci;

— комплексное восстановление брюшной стенки — хирургия мягких тканей.

Доцент Фатих Гючер

онкогинеколог, хирург, член Европейского общества гинекологов-онкологов (ESGO).

Сфера профессиональных интересов:

— онкогинекология, в том числе раннее выявление патологии;

— рак матки, яичников, шейки матки;

— роботизированная хирургия в онкогинекологии;

— миома матки и полипов, гистерескопическая хирургия.

Професор Недждет Ускент

медицинский онколог, экс-сотрудник Онкологического медицинского центра «Вадли» (Wadley Cancer Center), Даллас, США.

Сфера профессиональных интересов:

— рак желудочно-кишечного тракта;

— рак поджелудочной железы;

— рак груди;

— рак легких.

МЦ «Анадолу» принадлежит Некоммерческому Фонду «Анадолу» и обладает двумя сертификатами и наградой ESMO (Европейское сообщество медицинской онкологии), и аккредитаций JCI (Объединенная международная комиссия, США). На сегодняшний день JCI признана самой престижной и объективной системой международной сертификации в области медицины.

Обратиться за бесплатным медицинским советом в Тюмени можно по адресу:

ул. Республики, 61, офис 713.

Тел: +7 (3452)73-96-69.

Медицинский центр «Анадолу» не оказывает услуг по лечению на территории РФ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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