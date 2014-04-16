Рак — не приговор. Если не терять времени

Столкнувшись с таким шокирующим диагнозом как рак, пациенты и их семьи зачастую пребывают в растерянности и не всегда знают, что всегда можно обратиться за советом и помощью к самым известным врачам, в том числе и за рубежом. И сделать это проще, чем кажется.
Представительство «Анадолу» в Тюмени работает уже больше года и ежемесячно десятки тюменцев отправляются к стамбульским профессорам за помощью.
Цены в «Анадолу» на 30 — 50% дешевле, чем в Германии и Израиле. Также важно учесть безвизовый въезд, бесплатные услуги переводчиков 24/7, бесплатный трансфер из аэропорта и обратно, постоянную поддержку русскоговорящей команды на протяжении всего пребывания пациента в центре и после его возвращения на родину.
Вот некоторые врачи «Анадолу», которые готовы помочь советом тюменцам:
Профессор Джемиль Уйгур
уролог, онкохирург, член американской урологической ассоциации (AUA).
Сфера профессиональных интересов:
— рак простаты;
— рак мочевого пузыря;
— рак почек и надпочечников;
— роботическая хирургия в онкоурологии.
Профессор Кайыхан Энгин
экс-сотрудник Национального института рака (National Cancer Institute), США.
Сфера профессиональных интересов:
— лучевая терапия опухолей;
— радиохирургическая система «Кибер-нож»;
— гипертермия;
— рак легких;
— опухоли головного мозга.
Профессор Фатих Агалар
хирург, член американской коллегии хирургов (FACS).
Сфера профессиональных интересов:
— хирургия толстой, прямой кишки и ануса;
— минимально инвазивная и лапароскопическая хирургия;
— роботизированная хирургия da Vinci;
— комплексное восстановление брюшной стенки — хирургия мягких тканей.
Доцент Фатих Гючер
онкогинеколог, хирург, член Европейского общества гинекологов-онкологов (ESGO).
Сфера профессиональных интересов:
— онкогинекология, в том числе раннее выявление патологии;
— рак матки, яичников, шейки матки;
— роботизированная хирургия в онкогинекологии;
— миома матки и полипов, гистерескопическая хирургия.
Професор Недждет Ускент
медицинский онколог, экс-сотрудник Онкологического медицинского центра «Вадли» (Wadley Cancer Center), Даллас, США.
Сфера профессиональных интересов:
— рак желудочно-кишечного тракта;
— рак поджелудочной железы;
— рак груди;
— рак легких.
МЦ «Анадолу» принадлежит Некоммерческому Фонду «Анадолу» и обладает двумя сертификатами и наградой ESMO (Европейское сообщество медицинской онкологии), и аккредитаций JCI (Объединенная международная комиссия, США). На сегодняшний день JCI признана самой престижной и объективной системой международной сертификации в области медицины.
Обратиться за бесплатным медицинским советом в Тюмени можно по адресу:
ул. Республики, 61, офис 713.
Тел: +7 (3452)73-96-69.
Медицинский центр «Анадолу» не оказывает услуг по лечению на территории РФ.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.